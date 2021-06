Rozbřesk: Od ČNB nově očekáváme 2 další růsty sazeb letos a 3 příští rok

Červnové zasedání ČNB a série posledních čísel z domácí a zahraniční ekonomiky nás přiměly upravit náš výhled na politiku centrální banky v tomto a v příštím roce. Jak jsme psali již po zasedání ČNB, zásadní je posun v náladě uvnitř centrální banky jestřábím směrem. V dubnu ještě ČNB vnímala svoji prognózu jako hodně nejisté varování před možnou inflací. V květnu výrazně zesílila výrobní inflace (na desetiletých maximech nad 5 %) a v průběhu června se výrazně vylepšila domácí epidemiologická situace, navíc trh práce se vyvíjí lépe, než ČNB očekávala.



Proto bankovní rada začala brát daleko vážněji varování poslední inflační prognózy. A to nová srpnová prognóza může ukázat, vzhledem k vyšším inflačním tlakům ze zahraničí, ještě na o něco rychlejší normalizaci měnových podmínek. Proto v tuto chvíli považujeme za pravděpodobné, že centrální banka bude chtít postupovat v souladu s dubnovým “návodem” a zvýší úrokové sazby letos celkem třikrát (ještě v srpnu a pravděpodobně v listopadu) a příští rok také třikrát.



Ještě rychlejší zvyšování sazeb, které částečně guvernér Rusnok připustil a část bankovní rady s ním, zatím nepovažujeme za pravděpodobné. Jednak stále počítáme s tím, že velká část dnešních inflačních tlaků nakonec bude dočasná (zejména zdražování pohonných hmot). Současně počítáme se silnější korunou než ČNB (v dubnové prognóze). A především, proti agresivnějšímu růstu sazeb bude asi na podzim hrát pandemická nejistota spojená s novými kmeny COVID 19, kterou dnes bankovní rada ČNB nebere tolik vážně…





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna nebyla schopna udržet si pozitivní náladu po prvním zvýšení úrokových sazeb a jestřábích komentářích ČNB. Jako by si investoři uvědomili, že očekávání trhů je už relativně velké a pro korunu bude složité získat od ČNB nové “neočekávané” plusové body. Měnový pár tak oslabil do blízkosti 25,50 EUR/CZK, a to v seanci, kdy se na globálních trzích dařilo akciím a zůstal relativně stabilní eurodolar - tedy jinak velice příznivé globální klima. A v mezičase polský zlotý a maďarský forint v zásadě přešlapovaly na místě. I proto čekáme, že se česká koruna (za předpokladu příznivých globálních podmínek) vrátí k pozvolným ziskům… ty však, ze stávajících úrovní nebudou nijak překotné (na konec roku držíme cíl lehce pod 25,00 EUR/CZK).



Zahraniční forex

Čeká nás tradiční první týden v měsíci, kdy se dostávají do hry důležitá makro měsíční data v USA a v podstatě i v eurozóně. Amerika bude reportovat data z trhu práce (za červen) a eurozóna týkající se inflace. Reálně však skutečně zajímavá data (nejen pro eurodolar) přijdou na řadu až ve středu. Do té doby bude trh zřejmě jen vyčkávat.



Akcie

Velké americké banky už nebudu muset plnit omezení z doby pandemie, která se týkala například odkupu akcií a výplaty dividend. Nejnovější zátěžový test zjistil, že banky zůstanou dobře kapitalizované i v případě výrazného ekonomického poklesu. Oznámila to ve čtvrtek centrální banka (Fed).

Zátěžový test ukázal, že 23 největších bank by hypoteticky při silném poklesu utrpělo dohromady ztráty 474 miliard USD (10,1 bilionu Kč). I při této ztrátě by jim zůstal více než dvojnásobek kapitálu, jak požadují pravidla Fedu. Výsledkem je, že Fed zruší limity pro odkup akcií a výplatu dividend, které zavedl na začátku pandemie.

Analytici očekávají, že banky jako JPMorgan Chase, Bank of America a Goldman Sachs budou schopny vyplatil dohromady v příštích čtyřech čtvrtletích více než 100 miliard USD.