Rozbřesk: Koruna po zvýšení sazeb ČNB posiluje pod 25,40 EUR/CZK

Česká národní banka přistoupila k prvnímu růstu úrokových sazeb o 25 bps a jednoznačně trhům naznačila, že se jedná pouze o “první krok” vedoucí k normalizaci úrokových sazeb.



Zásadní zprávou pro trhy je, že bankovní rada vnímá jako relativně nízká pandemická rizika, a naopak jako výraznější rizika inflační. I když dva členové bankovní rady sice hlasovali pro stabilitu úrokových sazeb, jeden z centrálních bankéřů naopak zvedl ruku pro rychlejší růst úrokových sazeb. Navíc guvernér Rusnok pak potvrdil, že si dovede představit růst sazeb na “každém dalším zasedání” tak, aby bankovní rada zvyšovala úrokové sazby v zásadě v souladu s poslední prognózou. Ta počítá se třemi růsty sazeb letos i v příštím roce. Takto rychlý postup vpřed byl na posledním setkání ČNB prakticky vyloučený a rychlost změny nálady v bankovní radě je v tuto chvíli pro část trhu bezesporu překvapivá. I proto v první reakci na komentáře česká koruna dál zpevňovala.



Klíčová pro rychlost dalšího utahování měnové politiky bude bezesporu nová srpnová prognóza, která může, vzhledem k vyšším inflačním tlakům ze zahraničí, lepšímu vývoji HDP, nižší nezaměstnanosti a rychlejším mzdám, ukázat ještě na o něco rychlejší normalizaci měnových podmínek.



Proti tomu naopak může stát přetrvávající pandemická nejistota spojená s novými kmeny COVID-19, kterou dnes možná bankovní rada lehce podceňuje. Ta se však asi nijak výrazně neprojeví do srpnového zasedání, na kterém lze v tuto chvíli těžko vyloučit další růst úrokových sazeb. Guvernér ostatně ve svém vystoupení také zdůraznil, že proti inflačním rizikům je třeba jednat s dostatečným předstihem.



TRHY

CZK a dluhopisy

Jestřábí obrat v bankovní radě byl pro značnou část trhů větší, než očekávala. Výnosy na krátkém konci křivky šly proto dál vzhůru s tím, že dvouletý výnos vyskočil o 9 bps 1,50 %. V souladu s tím posílila více než o deset haléřů česká koruna a usídlila se pod 25,40 EUR/CZK. Česká měna se teď může pokusit rozšířit zisky až k úrovním dosaženým na začátku června před zasedáním Fedu (25,25 EUR/CZK).



Zahraniční forex

Velmi dobré výsledky podnikatelské nálady z eurozóny v podobě indexů PMI sice eurodolar přiblížily k hranici 1,20, ale relativně jestřábí komentář z Fedu (Bostic) pozitivní dopad na měnový pár neutralizoval.



Dnes dopoledne bude trh monitorovat výsledek německé podnikatelské nálady Ifo (mohl by být dobrý - viz německá PMI) a odpoledne přijdou na řadu americká data, kde stojí za zmínku především týdenní statistiky z trhu práce, které o něco více napoví, jak by mohly vypadat payrolls za červen.



Maďarsko sice vypadlo z eura, ale forintu se po jestřábím zasedání MNB daří. Měnový pár EUR/HUF se již obchoduje pod hladinou 350.



Ropa a zlato

Cena ropy WTI stoupla, i když v závěru většinu intradenních zisků postupně odevzdávala, barel WTI uzavíral okolo hodnoty 73,2 USD. Cena zlata po úvodních nárůstech skončila v záporu, cena unce se při závěru US seance držela při hodnotě 1775 USD.