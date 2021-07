Start-upy na dovoz potravin jsou žhavým trendem. Možná až moc

Start-upy na dovoz potravin až ke dveřím do několika minut jsou teď mezi investory do rizikového kapitálu horkým trendem. Do dovážek potravin, z nichž firmy některé sotva dovršily první rok, nalili investoři již miliardy dolarů poté, co pandemie koronaviru urychlila přechod k online nakupování.

Podle údajů z Pitchbook získaly tyto potravinářské společnosti jen za letošek rizikový kapitál ve výši více než 10 miliard dolarů. To dalece zastiňuje 7 miliard dolarů za celý loňský rok. Instacart z USA byl při březnovém kole financování oceněn na 39 miliard dolarů, zatímco Gopuff získal prostředky ve výši 8,9 miliard dolarů. Mezitím čínský Xingsheng Youxuan letos získal v jediném kole financování 3 miliardy dolarů, což je zatím u start-upu s potravinami rekord.

Tato horečka se loni rozšířila i do Evropy a řada aplikací s potravinami nabízí dodávkami za 10–20 minut. Příkladem jsou Getir, Gorillas, Weezy, Flink, Zapp a Dija. Často se spoléhají sklady, kde se položky vyberou a poté je doručí kurýr.

Tento týden získala česká firma Rohlik, která nabízí doručování nákupů za dvě hodiny, 120 milionů dolarů a dosáhla tak tržní hodnoty 1,2 miliardy dolarů. Tomáš Čupr, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Rohlik, uvedl, že jeho sedmiletá firma je na svém domácím trhu „plně zisková“.

"Bylo tu hodně hráčů v USA a někteří hráči v Evropě, kteří měli před pandemií opravdu problémy, a pak se samozřejmě během pandemie dařilo komukoli, kdo do online potravin dělal," řekl Čupr pro CNBC. "Nyní tak zůstává otázkou, kolik jich tu zůstane,“ dodal. "My jsme si docela jisti, protože jsme masivně rostli už před pandemií; myslíme si, že po pandemii to bude totéž.“

Trh s dodávkami potravin je čím dál tím víc přeplněný a někteří odborníci na maloobchod tvrdí, že vlna konsolidace se rychle blíží. "Množství peněz, které se na tuto příležitost vynaložilo, je hrubě nepřiměřené velikosti této příležitosti," řekl CNBC Luke Jensen, generální ředitel společnosti Ocado Solutions, divize britského technologického průkopníka v oblasti obchodu s potravinami. "Mám podezření, že mezi těmito hráči nevyhnutelně dojde k velké konsolidaci," dodal.

Odborníci uvedli, že mezi potenciálními nabyvateli mohou být velká technologická jména, jako je nebo maloobchodní giganti. Nováčci v sektoru dodávek potravin nabízejí, že zákazníci zaplatí 30-40% prémii oproti cenám supermarketů, a za to získají pohodlí rychlého doručení.

Dokonce i během lednových karantén kvůli covidu ve Velké Británii se podle Nielsena nakupovalo online pouze 16 % prodejů potravin, což to značilo rekordní maximum. Zakladatelé technologií a investoři tvrdí, že to představuje obrovskou příležitost k penetraci. Jensen však uvedl, že start-upy s potravinami spíše konkurují večerkám než velkým supermarketům, což znamená, že cílí jen na malý kousek trhu.

Turecký Getir nasedl na vlnu rychlého dodání potravin brzy. Tato společnost, která byla založena v roce 2015, se nedávno dostala v Istanbulu, kde sídlí, do zisku, řekl pro CNBC její zakladatel a generální ředitel Nazim Salur. S využitím analogie videoher Salur řekl, že Getir byl na „úrovni šest“, zatímco ostatní byli stěží na jedničce.

Getir se v Evropě rychle rozvíjí a letos plánuje zahájit provoz v USA poté, co byl v posledním kole financování oceněn na 7,5 miliardy USD. "Lidé mají právo být líní," řekl Salur a popsal nakupování jako "ztrátu času pro většinu lidí." "Demokratizovali jsme právo na lenost," dodal.

Navzdory rostoucí konkurenci si Salur nemyslí, že na trhu dojde k rozsáhlé konsolidaci. Getir ve čtvrtek akvíroval svého konkurenta v jižní Evropě s názvem BLOK. "Nemyslím si, že toho bude hodně," domnívá se Salur. "Aby došlo ke skutečné konsolidaci, měli by mít tito hráči určité postavení na trhu. Jsou tu někteří kandidáti, kteří se prezentují kupujícím," dodal. "Někteří přišli i k nám - nebudu je jmenovat - ale není toho moc, co koupit."

Jensen z Ocado Solutions věří, že většina aplikací na potraviny i jejich investoři skončí „velmi zklamaní v porovnání s jejich příliš přehnaným očekáváním“. Ocado začínalo jako online supermarket, později se ale zaměřilo na vývoj softwaru a robotiky pro mezinárodní maloobchodníky, jako je Kroger, k prodeji vlastních produktů přes internet.

Čupr z Rohliku tvrdí, že model Ocada, který se opírá o obrovské automatizované sklady. "Nemyslím si, že budeme někdy potřebovat takto masivní robotizované centrum," uzavřel Čupr.

Zdroj: CNBC