Měly by digitální měny centrálních bank smysl?

Většina peněz už má digitální formu. Co by se tedy změnilo se zavedením digitální měny centrálních bank? Tuto otázku si na stránkách The Conversable Economist klade ekonom Tim Taylor a v první řadě poukazuje na jednu důležitou věc: Digitální měna centrální banky by nepředstavovala nějakou obdobu bitcoinu či jiných kryptoměn. Stále by šlo o tradiční měnu, tedy například dolar nebo libru. Nicméně její digitalizace by znamenala, že by lidé mohli měnu používat bez prostředníků, a to včetně bank.



Takový pohled na digitalizaci tradičních měn vyvolává řadu dalších otázek: Jak by byla chráněna, jak by se dala konkrétně používat? A jaké výhody by vlastně přinášela? Nejde o teoretické úvahy – tématem se již zabývá několik centrálních bank a analyzuje jej Banka pro vypořádání mezinárodních plateb BIS. Taylor poukazuje na to, že hlavním argumentem pro novou formu tradiční měny bývá zjednodušení a zlevnění plateb. Ty podle odhadů mohou v některých zemích dosahovat až 1 % HDP či ještě více. Jak ukazuje následující graf od BIS, jde zejména o státy, které jsou závislé na platbách provedených s pomocí karet:







Taylor na základě analýzy BIS tvrdí, že Američané platí za transakční služby mnohem více než Evropané, a to kvůli „extrémně vysokým poplatkům u platebních karet“. A není to dáno vyšší kvalitou služeb. Pokud by digitální měna fungovala tak, že by všichni měli účty u centrální banky, obešlo by to banky a jiné prostředníky. Nicméně by to také znamenalo obrovskou změnu ve fungování centrální banky.



Taylor pokračuje s tím, že podle některých názorů by měly centrální banky digitalizovat měnu kvůli konkurenci kryptoměn. Ekonom ale podle svých slov považuje tento argument za nepřesvědčivý už proto, že není ani zdaleka jasné, jakou roli budou kryptoměny v ekonomice nakonec hrát. Stejně tak podle něj není jasné, že digitální měna centrální banky je tím nejefektivnějším způsobem, jak zlepšit finanční služby u té části populace, která k nim má nejhorší přístup. Pro Spojené státy by pak podle ekonoma mohlo být nejlepší, kdyby se Fed držel stranou snah o digitalizaci a počkal na zkušenosti ze zemí, které se již tímto směrem vydaly.



Vedle nejasných přínosů Taylor také zmiňuje možná negativa. Ta může představovat vliv digitalizované měny na bankovní systém. K tomu by centrální banka spravující účty veřejnosti musela věnovat mnoho zdrojů na zajištění jejich bezpečnosti. A podle některých názorů by i digitalizovaná měna centrální banky mohla sloužit jako nástroj kriminálních aktivit.



Zdroj: The Conversable Economist, BIS

Disclaimer: Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.