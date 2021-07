Zahraniční obchod ČR v květnu skončil v přebytku 6,3 miliardy. Pomohl hlavně vývoz aut

Zahraniční obchod Česka skončil v květnu podle předběžných údajů v přebytku 6,3 miliardy korun, meziročně byl tak o 6,9 miliardy korun lepší. Obchodní bilance skončila kladným výsledkem podvanácté v řadě. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Příznivé bilanci pomohl tradičně zejména vysoký nárůst vývozu aut. Výsledky ovlivnila také nízká srovnávací základna kvůli omezením způsobeným epidemií koronaviru. Letošní květen měl také o dva pracovní dny víc než květen 2020.



Meziročně vzrostl vývoz o 41,6 procenta na 334,3 miliardy korun a dovoz o 38,6 procenta na 327,9 miliardy Kč. "Obchodní bilance skončila kladným výsledkem podvanácté v řadě, což se stalo poprvé od vstupu ČR do EU. I přes pokračující posilování české koruny vůči euru hodnota vývozu převýšila hodnotu dovozu i v květnu, již tradičně převážně díky obchodům s motorovými vozidly. Meziročně jsou však květnové výsledky stále ovlivněny nízkou srovnávací základnou loňského roku," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.



Saldo zahraničního obchodu se zbožím podle statistiků příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 15,1 miliardy korun, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 36 miliard Kč. Zlepšila se také bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji, kdy se deficit snížil o tři miliardy korun. U strojů a zařízení přebytek vzrostl o 2,2 miliardy korun, bilance textilií se zlepšila přechodem z pasiva do aktiva o dvě miliardy Kč.



Nepříznivý vliv na celkový výsledek měl zejména větší deficit bilance se základními kovy o 6,6 miliardy korun a s ropou a zemním plynem o šest miliard korun, a to kvůli vyšším cenám na světových trzích a růstu dovezeného množství. Deficit bilance s chemickými látkami a přípravky meziročně stoupl o 4,7 miliardy korun a se základními farmaceutickými výrobky o čtyři miliardy korun.



Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila v květnu přebytkem 57,5 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 11,4 miliardy korun. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Francií o 4,4 miliardy korun a Německem o 3,3 miliardy Kč. Snížila se naopak kladná bilance obchodu s Nizozemskem o 1,6 miliardy Kč a o stejnou hodnotu se prohloubil deficit obchodu s Polskem.



Schodek zahraničního obchodu se zbožím s mimounijními státy se meziročně zvětšil o 4,1 miliardy na 49,3 miliardy korun. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 4,8 miliardy Kč. Vzrostl naopak přebytek obchodu s Británií o 3,1 miliardy korun, v obchodě s Čínou se deficit zmenšil o 2,1 miliardy Kč, uvedl Český statistický úřad.