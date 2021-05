Deficit zahraničního obchodu USA v březnu vystoupil na rekord

Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v březnu ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil o 5,6 procenta na rekordních 74,4 miliardy USD dolarů. Důvodem byl hlavně růst domácí poptávky, který zvýšil dovoz na rekord. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Podle analytiků by se schodek mohl zvyšovat i nadále, protože ekonomická aktivita v USA se zotavuje rychleji než v jiných zemích, s nimiž Američané udržují čilé obchodní vztahy.



Dovoz vzrostl o 6,3 procenta na 274,5 miliardy USD. Vývoz se zvýšil o 6,6 procenta zhruba na 200 miliard USD.



Americká ekonomika se zotavuje rychleji než zbytek světa, což má vliv na prohlubování deficitu. Američané začínají znovu utrácet, zatímco vývozci z USA bojují se slabou poptávkou v zemích, které se z pandemie zotavují pomalu.



Přebytek obchodu se službami se snížil na 17,1 miliardy USD, a je tak nejníže za deset let. Podle analytiků za to mohou protikoronavirová omezení, která omezila cestovní ruch. Spojeným státům se obvykle daří snižovat celkový deficit výrazněji díky vyššímu přebytku obchodu se službami. Deficit obchodu se zbožím činil rekordních 91,6 miliardy USD.



Politicky citlivý deficit obchodu s Čínou v březnu vzrostl o 11,6 procenta na 27,7 miliardy USD a byl opět nejvyšší ve srovnání s ostatními obchodními partnery USA, upozornila agentura AP.



Za celé první čtvrtletí se obchodní deficit meziročně zvýšil o 64,2 procenta na 212,8 miliardy USD. Loni v prvním čtvrtletí se americká ekonomika částečně uzavřela v reakci na koronavirovou pandemii.