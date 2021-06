Zahraniční obchod v dubnu skončil v přebytku 19,3 miliardy. Vliv měla omezení z minulého roku

Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila v dubnu v běžných cenách přebytkem 19,3 miliardy Kč, což byl meziročně o 43,6 miliardy lepší výsledek. Ukrazují to předběžná data, která dnes zveřejnil Český statistický úřad. Podle něj výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna kvůli omezením přijatým v souvislosti se šířením koronaviru. Kladně je pak ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodování s motorovými vozidly.



Přebytek obchodu s auty meziročně vzrostl o 44,4 miliardy korun, a to hlavně kvůli přírůstku jejich vývozu o 79,8 miliardy Kč. Kladný vliv na dubnový výsledek zahraničního obchodu mělo i obchodování s počítači, elektronickými a optickými přístroji, jehož bilance se zlepšila přechodem z pasiva do aktiva o 4,8 miliardy Kč. Obdobné zlepšení o tři miliardy zaznamenal obchod s textiliemi.



Naopak negativně se na celkovém saldu odrazil větší deficit u obchodování se základními kovy, s ropou a zemním plynem a s chemickými látkám. Deficit bilance se základními kovy meziročně stoupl o 5,6 miliardy, u ropy a zemního plynu narostl o 4,8 miliardy a u chemických látek o 4,2 miliardy Kč.



Přebytek obchodu Česka se státy Evropské unie v dubnu meziročně vzrostl o 42,3 miliardy korun na 68,8 miliardy. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem, kde stoupl o 14 miliard. S Francií se přebytek zvýšil o 6,9 miliardy a se Slovenskem o 5,2 miliardy.



Schodek zahraničního obchodu se zbožím s mimounijními státy se meziročně zmenšil o 2,1 miliardy na 47,5 miliardy Kč. Statistici uvedli, že vzrostl zejména přebytek obchodu se Spojeným královstvím, a to o 4,7 miliardy Kč. Naopak se o 2,8 miliardy zvětšil deficit v obchodě s Japonskem a bilance obchodu s Kazachstánem se přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila o dvě miliardy korun.

Zdroje: ČTK, ČSÚ