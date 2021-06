Čínský vývoz vzrostl v květnu meziročně 27 procent, dovoz o 51 procent. Odhady ale byly nastaveny ještě výše

Čínský vývoz v květnu meziročně stoupl o 27,9 procenta na 263,9 miliardy dolarů (5,52 bilionu Kč) a dovoz se zvýšil o 51,1 procenta na 218,4 miliardy. Oznámil to dnes čínský celní úřad. Mimořádně vysoká čísla částečně souvisí s loňským propadem obchodu, který zapříčinila koronavirová pandemie. Zahraniční obchod sice roste už několik měsíců, čekalo se ale ještě silnější oživení.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že se export zvýší o 32,1 procenta a import o 51,5 procenta. Dvouciferné zvýšení zahraničního obchodu zaznamenala Čína i v dubnu, kdy byl růst dovozu nejvýraznější za deset let.



Obchodní přebytek Číny ve vztahu ke zbytku světa se v květnu zvýšil na 45,53 miliardy dolarů z dubnových 42,8 miliardy. Analytici očekávali, že přebytek stoupne na 50,5 miliardy dolarů.



Za celé první čtvrtletí se čínské hospodářství zvýšilo meziročně o 18,3 procenta. Byl to největší nárůst od doby před 30 lety, kdy se údaj začal takto vyhodnocovat.



Čínská vláda provozuje strategii nulové tolerance ke covidu-19. Jako prostředky jí k tomu slouží zákazy vycházení, masivní testování, sledování kontaktů, karanténa a přísné omezení vstupu do země. Od minulého léta se objevovala jen malá ohniska, takže se ekonomika a každodenní život mohly vrátit do normálu.



Pokles dovozu hlavních komodit, jako je ropa, železná ruda, měď a uhlí do Číny, která je jejich hlavním dovozcem, může být znamením, že rostoucí trh surovin ztrácí dech. Úrovním takzvaného komoditního supercyklu zůstaly hodnoty minulý měsíc výrazně vzdáleny, píše agentura Reuters.