Zdravá korekce na kryptoměnách. Co Asie prodává, USA kupují

Scott Minerd z vedení společnosti Guggenheim Partners v rozhovoru pro CNBC uvedl, že podle jeho názoru momentálně není důvod pro nákup či držení bitcoinu. Samozřejmě se ale objevují i alternativní názory a jeden z nich na Yahoo Finance prezentoval David Grider, který působí jako stratég ve společnosti Fundstrat Lead Digital Asset. Podle jeho názoru kryptoměny nyní „zpracovávají“ dřívější posílení a tyto trhy se tak dnes pohybují bez jasného trendu.



Na kryptoměnách jsou podle experta také nižší zobchodované objemy a „trochu se projevil efekt, kdy investoři prodávají v květnu a pak si dávají pauzu.“ Z dlouhodobého a fundamentálního pohledu jsou ale kryptoměny „stále atraktivní“ a jde o „generační téma“. Nicméně o tom, co by onen fundament mělo představovat, již Minerd nehovořil. Následně byl tázán na možnou změnu trendu na kryptoměnách a odpověděl, že tato aktiva se pohybují v cyklu. Ten současný připomíná rok 2017, kdy také došlo ke „zdravé korekci“.



Kryptoměny a jejich trhy podle odborníka odrážejí makroekonomický vývoj a chování jiných aktiv. Současná situace je také mimo jiné odrazem toho, jak se vůči kryptoměnám staví Čína. Ve druhé části letošního roku by pak svým významem měly dominovat právě makroekonomické faktory, které by měly být pro kryptoměny „zdravé“. Minerd má přitom cenový cíl u bitcoinu nastavený ke konci roku stále na 100 000 dolarů a podle svých slov jej nemění.

Odborník byl tázán i na to, jak velký vliv mají na kryptoměny různé komentáře, včetně těch od Elona Muska. Minerd míní, že tento faktor se projevoval od druhého čtvrtletí, znát byla negativní reakce jak na Muskovy tweety, tak třeba na zmíněné zprávy z Číny. Nyní se ale situace mění v tom smyslu, že trh je schopen růst i ve chvíli, kdy dorazí další negativní informace, která se týká například regulace. Tento posun může podle odborníka ukazovat, že na kryptoměnách se mění sentiment a „prodejci jsou vyčerpaní“. Nízké zobchodované objemy sebou ale stále nesou vyšší volatilitu.



Častým hostem diskusí o kryptoměnách je šéf Galaxy Digital Mike Novogratz. Ten na CNBC uvedl, že bitcoin konsoliduje mezi 30 000 – 35 000 dolary. Na trhu přitom dochází k tomu, že „Spojené státy kupují to, co Asie prodává“. Z USA je totiž znát sílící poptávka ze strany kryptofondů, hedge fondů a podobně, ale Čína „vyhlásila kryptoměnán válku“, což se projevuje prodeji z celé Asie a trh „to celé stále zpracovává“.

Novogratz míní, že trhu by se ulevilo, kdyby věděl, jak bude konkrétně regulován. A politici toho stále o kryptoměnách moc nevědí, takže by pomohlo, kdyby byli v této oblasti více informováni. A jaký bude další vývoj na straně Číny? Novogratz odpověděl, že v Číně je zvykem naučit se nějak obcházet pravidla, což se ukazuje i na tom, že kapitál si nachází cesty, jak se dostat z této země. Takže podle experta budou čínské subjekty na trzích s kryptoměnami nadále aktivní, „jen to nebude tak lehké“.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube, CNBC





Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.