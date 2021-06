Na kryptoměny si posvítí regulace, ale není čeho se bát

Pokud se něco týká amerického dolaru, týká se to i regulace. Bitcoin a další kryptoměny musí být s dolarem převoditelné, a tudíž se i jich bude týkat regulace. V tomto smyslu se v rozhovoru pro Yahoo Finance vyjádřila Caitlin Long, zakladatelka a ředitelka Avanti Financial Group. Fed se podle ní doposud kryptoměnám moc nevěnoval, ale to se nyní mění a „Washington indikuje, že přichází regulace“. Což ale není důvod k panice a „pokud budete platit daně a držet se zákona, budete moci v systému operovat.“



S bitcoinem podle ředitelky souvisí i otázky typu: Co je to vlastně za aktivum? Ty pak mají své právní důsledky. Záleží totiž na tom, zda je z hlediska práva považován třeba za měnu či komoditu nebo jiný druh aktiva. Long následně hovořila o stablecoins, tedy o kryptoměnách, které jsou přímo provázány s hodnotou používaných měn, často s dolarem. Toto provázání má snižovat jejich volatilitu. Long ale uvedla, že právě vazba na dolar u nich vytváří vazbu na americký bankovní systém, a tudíž přináší nutnost regulace.





Fed podle ředitelky již „varoval, že něco přijde“. V určitém smyslu pak mohou být kryptoměny podobné tomu, jak se rozvíjel internet v devadesátých letech. Tehdy „to každý prostě dělal s tím, že o povolení bude žádat později“. U kryptoměn je ale přece jen rozdíl v tom, že jde o otázku peněz. Regulátoři proto budou rozhodně požadovat, aby měl každý, obrazně řečeno, povolení předem. Ne, aby si o něj žádal až zpětně.



Rozhovor probíhal na konferenci o bitcoinu a kryptoměnách, které se zúčastnil i John Wu, prezident společnosti Ava Labs. Ten pro Yahoo Finance uvedl, že počet lidí z velkých firem a institucí navštěvujících tyto konference postupně roste. A zatímco zpočátku jim šlo o získání informací, nyní se na konferencích podílejí aktivně. I Wu přirovnával současný vývoj v oblasti digitálních měn a souvisejících technologií k rozvoji internetu, který nakonec vedl ke vzniku řady firem, které „nám nyní hodně ulehčují život“.





Na konferenci se podle Yahoo Finance hodně hovořilo o vlivu, který má na bitcoin Elon Musk a jeho změna postoje vůči kryptoměnám. Ředitel společnosti Celsius Network Alex Mashinsky pro Yahoo uvedl, že pokud se někdo ptá na další vývoj na bitcoinu, stačí mu pořídit si snímek toho, kolik lidí čekalo na vstup na zmíněnou konferenci. Bitcoin podle ředitele nepotřebuje Elona Muska, který je v této oblasti jen „turistou“.





Zdroj: Yahoo Finance







Disclaimer:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.