Čas na riziková aktiva?

Na podzim minulého roku začali investoři ve velkém sázet na aktiva, která těží z uvolňování restrikcí, otevírání ekonomiky a hospodářského oživení. Nyní ekonomika tímto oživením skutečně prochází a otevírá se. Co bude dál? Na tuto otázku na Bloomberg Markets odpovídal Jean Boivin z investiční společnosti s tím, že je několik scénářů včetně možnosti, že se zopakuje boom dvacátých let, který nastal v minulém století.



V současném prostředí je podle investora možné, že trhy budou přehnaně reagovat na informace a data všeho druhu. V případě USA je přitom pravděpodobné, že ekonomika se vrátí na růstový trend panující před pandemií, oživení bude pokračovat a celkově jde o pozitivní situaci. Nadšení následně trochu zchladil Phil Guarco z Private Investment Bank, který si není jistý tím, jaký bude vývoj v delším období.



Guarco připomněl, že v posledním desetiletí docházelo k postupnému snižování výnosů vládních obligací, po finanční krizi je tlačil dolů relativně utlumený hospodářský růst. Nyní podle investora ekonomiku skutečně čeká několik měsíců boomu, ale současný pokles výnosů vládních obligací může naznačovat, že poté tempo růstu opět klesne a vývoj bude připomínat ten, který nastal po roce 2008.



„Můžeme tomu říkat dlouhodobá stagnace,“ uvedl Guarco v narážce na výraz, který před lety znovu oprášil známý ekonom Larry Summers. Ten ve zkratce popisuje jen pomalu rostoucí ekonomiku se slabou agregátní poptávkou, velkým sklonem k úsporám a tlakem na pokles sazeb. Boivin navázal s tím, že „může nastat návrat na trendový růst“, ale akciové a dluhopisové trhy podle něj nebudou pokračovat v býčím trendu.



Podle investora se tedy dostaví relativně silný růst, inflace se bude držet „mírně nad očekáváními“ a „další býčí trh na akciích trvající deset let není pravděpodobný“. Guarco následně poukázal na vysoké dluhy. Ty vzrostly i kvůli stimulaci, která se snažila zabránit většímu propadu ekonomiky během pandemie. Tyto dluhy mohou omezovat prostor pro ekonomickou politiku v budoucnu.



Podle Boivina vysoká dluhová zátěž znamená, že sazby „nebudou moci v následujících letech výrazně růst“. Posléze bude docházet ke zmíněnému mírnému přestřelování inflace. Reálné sazby se tak budou ve výsledku nacházet poměrně nízko a celkově půjde v rámci zhruba pěti let o prostředí, které je přívětivé pro akcie. Což investor uzavřel s tím, že „čas na riziková aktiva je nyní“.



Zdroj: Bloomberg Markets