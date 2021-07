Rozbřesk: Česká inflace jen kosmeticky zvolnila, v srpnu nás čeká další růst sazeb

Inflace v červnu jen kosmeticky poklesla z 2,9 % na 2,8 % (meziroční změna). To byl důsledek o něco mírnějšího růstu cen tabáku a poklesu cen lihovin. Jinak dál hlavním tahounem inflace zůstává jednoznačně doprava - ceny pohonných hmot jsou meziročně vyšší o více než 20 %, zatímco ceny automobilů rostly meziročně o více než 5 %. Během léta bude meziroční dynamika inflace v oddíle doprava zvolňovat a to bude zmírňovat i celkovou inflaci. Ta však zůstane spolehlivě nad 2% cílem centrální banky a ke konci roku se může zase vyšplhat na hranu tolerančního pásma do blízkosti 3 %. A to zejména kvůli růstu regulovaných cen, dražším energiím a potravinám. Souběžně sice může odeznívat ze zahraničí dovážená vysoká výrobní inflace. Na druhou stranu napjatá situace na trhu práce asi dál bude udržovat na zvýšenách úrovních jádrovou inflaci.





Dnešní čísla by každopádně měla být v souladu s poslední prognózou centrální banky a utvrdit ji v potřebě dál zvyšovat úrokových sazeb. S dalším růstem počítáme již na srpnovém zasedání a pak znovu v listopadu. A pokud delta varianta COVID 19 nepovede k novým výrazným uzávěrám ekonomiky, mělo by utahování měnových kohoutů pokračovat i v příštím roce.



To napínavější zasedání čeká již příští týden ECB. Ta se sice jednomyslně shodla na revizi měnové politiky, teď však podle posledních zpráv v tisku horko těžko hledá shodu nad tím, jak s ní prakticky naložit. Ještě daleko výraznější roli pravděpodobně bude hrát dlouhodobější komunikace (forward guidance), která by měla být podle Christine Lagardeové již příští týden výrazněji pozměněna. A to bude asi ohniskem sváru mezi konzervativnějšími bankéři a holubičí většinou. My počítáme s tím, že šéfka ECB se bude snažit trhy všemi silami ujistit, že plánovaný ústup z mimořádných pandemických programů (PEPP) bude jen velice postupný, podmíněný a do značné míry kompenzovaný tradičními nástroji (APP).





TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál pokouší relativně úspěšně o stabilizaci. Do karet ji hraje příznivější nálada na globálních trzích a strach z delta varianty se tak načas odsunul do pozadí. Je možné, že na trhu přes letní nižší aktivitu, začnou být více cítit domácí exportéři - ti zůstávají relativně hodně málo zajištění. Domácí inflace dnes asi korunu příliš nerozhoupe a paradoxně pro ni může být zajímavější sledovat reakci globálních trhů na americká inflační čísla.



Zahraniční forex

Eurodolar začal týden v prázdninovém módu, když si trh nic moc nedělal z poklesu amerických výnosů a vcelku úspěšně ignoroval jejich růst.

Růst výnosů v USA může být spojený s nervozitou před zveřejněním americké inflace dnes odpoledne. Ta zřejmě v meziročním srovnání v červnu dosáhla letošních maxim, přičemž klesající ceny ojetých automobilů by mohly brát vítr z plachet jádrové inflaci. Jádrová složka tudíž může vykázat známky stabilizace, což může být pro trh signál, že její letošní růst je opravdu jen dočasný. V součtu mohou takové informace držet americké úrokové sazby stále nízko, a tudíž nedávat dolaru podněty k rozšiřování zisků.