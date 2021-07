Francie dala Googlu pokutu půl miliardy eur za trvající neshody s vydavateli

Francouzský úřad pro hospodářskou soutěž vyměřil americké internetové společnosti Google pokutu půl miliardy eur za to, že se nedohodla s vydavateli zpravodajství. Google čelil obvinění francouzských vydavatelů APIG, SEPM a tiskové agentury AFP, že s nimi nejednal v dobré víře o odměnách za přejímání jejich obsahu. Vést taková jednání Googlu v dubnu loňského roku nařídil antimonopolní úřad. Pokud vydavatel americkou firmu o takové jednání požádal, mělo se uskutečnit do tří měsíců.



"Je to nejpřísnější pokuta," uvedla prezidentka antimonopolního úřadu Isabelle De Silvaová. Její instituce tak vysoký trest za nerespektování svého nařízení dosud neuložila.



Úřad Googlu také nařídil, aby vydavatelům a tiskovým agenturám do dvou měsíců představil návrh odměn za používání v současnosti chráněného obsahu. Pokud se firma s nabídkou opozdí, zaplatí za každý den pokutu až 900.000 eur.



Google označil rozhodnutí francouzského úřadu za velké zklamání. "Pokuta ignoruje naše snahy o dosažení dohody, a také realitu fungování zpravodajství na našich platformách,“ uvedl mluvčí americké firmy.



Jednou ze stran sporu na straně vydavatelů zůstává společnost APIG, která zastupuje většinu francouzských tištěných médií - mimo jiné deníky Le Figaro a Le Monde. A to přesto, že s Googlem už podepsala rámcovou dohodu. Ta ale byla podle zdrojů agentury Reuters pozastavena a čeká se na rozhodnutí antimonopolního úřadu.