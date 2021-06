Google ve Francii zaplatí pokutu 220 milionů eur, dával přednost vlastní reklamě

Americká internetová společnost Google ve Francii zaplatí pokutu 220 milionů eur (5,6 miliardy Kč) za to, že při prodeji reklamy upřednostňovala své vlastní produkty před klientskými, a zneužívala tak svého postavení na trhu on-line reklamy. Americký gigant zároveň souhlasil, že dosavadní praxi změní, oznámil dnes francouzský úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Akcie společnosti (třída A) v premarketu redukoval průběžnou ztrátu na červenou nulu, v červeném byly také futures na technologický index Nasdaq 100, ukazují data Bloombergu a Patrie.



"Rozhodnutí pokutovat Google má zvláštní význam, protože jde o první rozhodnutí na světě zaměřené na složité algoritmické aukční procesy, na které on-line reklama spoléhá,“ uvedla ředitelka úřadu Isabelle de Silvaová. Dodala, že konečná pokuta je nižší, protože se úřad s americkou firmou dohodl. Detaily ale neupřesnila. Google se podle francouzského úřadu proti rozhodnutí odvolávat nebude.



"Změny budeme v příštích měsících testovat a dál vyvíjet, než je zavedeme v širším měřítku, některé i celosvětově," uvedl dnes Google. Závazek firmy změnit praktiky ohledně reklamy platí pouze ve Francii. Může se z něj stát ale vzor, jak by firma mohla nakládat s podobnými stížnostmi vydavatelů v jiných zemích, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ).



"Google se choval při upřednostňování své vlastní reklamy úplně stejně ve Francii jako v Česku, nebo jinde ve světě. Jediným důvodem, proč neplatí Google pokutu také do českého státního rozpočtu, je proto především dosavadní nečinnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud bychom srovnávali velikosti trhů podle hrubého domácího produktu (HDP), tak v Česku by srovnatelná pokuta musela být stanovena v řádu desítek až stovek milionů Kč,“ sdělila ČTK Unie vydavatelů. "Poškozenými přitom nejsou pouze spotřebitelé v členských zemích EU, ale především všichni vydavatelé, kteří o přímou inzerci od zadavatelů on-line reklamních kampaní dlouhodobě přicházejí, neboť ti byli donuceni chováním společnosti Google přesměrovat své inzertní mediální investice právě ke společnosti Google," uvedl k případu výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.



Mateřská společnost Googlu, firma Alphabet, měla v letošním prvním čtvrtletí tržby 55,31 miliardy dolarů (1,16 bilionu Kč). Hlavní podíl na tom měla právě internetová reklama. Alphabet čelí soudním sporům kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže ve více zemích.



Rozhodnutí francouzského úřadu představuje podle agentury Reuters pokus vrátit rovnováhu do boje o reklamu na internetu. Mělo by pomoci vydavatelům, kteří z reklamy těžili v době před rozšířením internetu a o své příjmy přišli, když začal sílit vliv Googlu a Facebooku. Úřad zároveň uvedl, že jeho rozhodnutí otevírá cestu vydavatelům, kteří se cítí Googlem poškozeni. Nyní se na firmu mohou obracet se žádostmi o odškodné.



Antimonopolní úřad ve Francii zjistil, že reklamní server Googlu poskytoval výhody své vlastní službě AdX před službami konkurenčních podniků v nákupu a prodeji reklamních ploch na internetu. Server z minulosti známý jako DoubleClick for Publishers (DFP) využívá většina velkých on-line vydavatelů k prodeji reklamních ploch.



Pokuta od francouzského úřadu je nejnovějším pokusem ze série snah evropských zemí zasáhnout proti tržní síle velkých amerických firem. Minulý týden začal německý antimonopolní úřad vyšetřovat podmínky fungování služby Google News Showcase, v rámci které Google platí médiím za zobrazování jejich zpravodajského obsahu. Provozovatele sociální sítě Facebook pak EU a Británie vyšetřují ohledně zacházení s některými informacemi od inzerentů.

Zdroje: ČTK, Patria.cz, Bloomberg