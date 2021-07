Nabídka ropy vzrostla na 95,6 milionu barelů denně. Hrozí cenová válka, varuje IEA

Nabídka ropy ve světě se v červnu zvýšila o 1,1 milionu na 95,6 milionu barelů denně. Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, totiž zmírnila těžební omezení zavedená kvůli dopadům pandemie na poptávku. Více těží i země, které nejsou členy tohoto uskupení. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Varovala ale také před rizikem cenové války.



Skupina OPEC+ jedná o dalším postupu v těžební politice, její členové se ale nemohou dohodnout, jak rychle omezení odbourávat. To může podle agentury vyústit až v cenovou válku, a to v době, kdy postupující očkování a návrat k normálnímu životu jako před pandemií přispívají k růstu poptávky po palivech.



"Nad trhem visí pravděpodobnost bitvy o podíl na trhu, i když jen vzdálená," uvedla agentura, která sídlí v Paříži a která působí jako poradce zemí sdružených v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v otázkách energetiky. "Stejně tak možnost, že vysoké ceny pohonných hmot vyvolají inflaci a zadusí křehké zotavování ekonomiky," dodala.



Neshody mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty (SAE) minulý týden přinutily skupinu OPEC+ zrušit rozhovory o zvýšení těžby. Jednalo se přitom několik dnů.



"Patová situace ve skupině OPEC+ znamená, že než se dosáhne kompromisu, zůstanou těžební kvóty na červencové úrovni. V takovém případě se situace na trhu s ropou citelně vyostří, protože poptávka se zotavuje z loňského propadu způsobeného koronavirovou krizí," upozorňuje IEA.



Ačkoliv případů nákazy novým typem koronaviru v některých zemích přibývá, což je faktor pro pokles cen ropy, zásoby ropy ve většině vyspělých zemí klesly pod dlouhodobé průměry. Agentura se domnívá, že podle předběžných dat by ve třetím čtvrtletí mohlo být ze zásobníků odčerpáno nejvíce ropy minimálně za deset let.



"Je pravděpodobné, že na trhu s ropou zůstane vyšší kolísavost až do doby, než se vyjasní těžební politika skupiny OPEC+. A kolísavost řádnou a bezpečnou transformaci energetického sektoru zajistit nepomůže - a není v zájmu ani producentů ani spotřebitelů," dodala agentura.