Wall Street ustoupila ze svých maxim, Boeing -4 %

Americké akciové trhy dnes ustoupily ze svých historických maxim, když zakončily seanci o několik desetin níže proti včerejšímu závěru. Sledovaná byla v první řadě čísla týkající se inflace, přičemž index spotřebitelských cen v červnu vzrostl o 0,9 % a meziročně o 5,4 %, čímž se dostal na nejvyšší úrovně za posledních 13 let. Výrazně pak narostly výnosy u dluhopisů, u desetiletého je to o 3,3 % na 1,40 %. Index S&P 500 nakonec oslabil o 0,3 % na hladinu 4368 bodů, tedy přibližně na svých denních minimech a to i přes to, že se v průběhu obchodování pohyboval v plusu.

Pozornost zamířila na počátek výsledkové sezóny, kterou tradičně odstartovaly banky, konkrétně a . Zklamáním je zejména výsledek investičních divizí, které zaostaly za očekáváním, což ve výsledku znamená pokles akcií o 1,5 %, resp. o 0,7 %. Nedařilo se , který odepsal o 4,2 % poté, co společnost uvedla, že v letošním roce dodá proti plánům méně letounů 787 Dreamliner. Pod tlakem byly rovněž tituly spojené s cestovním ruchem, kdy United Airlines oslabily o 4,2 %, Delta Airlines o 3,5 % a z provozovatelů výletních lodí o 4,2 % a Norwegian Cruise Line o 4,4 %.

Zisky naopak zaznamenaly technologické tituly, když o přibližně procento výše zakončil nebo . Ztráty z poslední dní pak alespoň částečně zkorigovaly Alibaba a , jejichž akcie přidaly 2 %, resp. 2,3 %. Podobně se vedlo karetním společnostem a se ziskem 1,9 % a 2,2 %.

Index Dow Jones oslabil o 0,31 %, S&P 500 o 0,35 % a Nasdaq o 0,38 %.