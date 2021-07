Američané se vracejí do restaurací a marketů, maloobchod překvapil růstem

Tržby v americkém maloobchodu se za červen zvýšily o 0,6 procenta, zatímco se naopak čekal 0,3procentní pokles. Po očištění o prodeje aut a benzínu vychází růst o 1,1 pct oproti odhadovaným 0,5 pct. Částečně se na vylepšení meziměsíčních změn podílela revize května směrem dolů, ale i tak můžeme data hodnotit jako lepší relativně k očekáváním.

Zatímco některé letošní měsíce překvapily negativně, už minulý report dojem z vývoje maloobchodu vylepšil, a to i revizemi. Nyní už máme kompletní (ačkoli ne finální) obrázek o druhém kvartálu, ve kterém se tržby zvedly skoro o 6 procent. To je sice zpomalení oproti 1Q, ale stále solidní výsledek. Reálně (def. CPI) maloobchod za kvartál expandoval o necelá 4 procenta, což je relevantnější indikace pro spotřebu v rámci HDP. Razantní nákupy zboží, jaké jsme viděli v prvním čtvrtletí se evidentně neopakovaly, ale tak silný růst se ani nedal čekat.

Výsledky jsou to slušné a nenaruší představu o dalším dynamickém vzedmutí spotřebitelských výdajů. To by mělo za 2Q stát zejména na oživení útrat za služby, které maloobchodní data nepostihují. Z pohledu budoucího vývoje trhů se asi nejvíce bude řešit otázka, nakolik růst ekonomiky zpomalí z vysokých temp v prvním pololetí, k tomu ale zatím máme minimum údajů.

Růst maloobchodu v červnu stál hlavně na návratu Američanů do restaurací a super- a hypermarketů. Slušně přispěly také útraty za zboží z internetu, sportovní vybavení a benzín. Auta rychle zdražují a táhnou inflaci, ale jejich prodeje šly znovu dolů a celková čísla brzdily.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5227 -0.1947 25.5957 25.5128 CZK/USD 21.6120 -0.1778 21.6775 21.5900 HUF/EUR 359.3799 0.2414 360.2500 358.0523 PLN/EUR 4.5834 0.0675 4.5913 4.5750

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6413 0.1316 7.6454 7.6285 JPY/EUR 130.2390 -1.3627 130.2750 129.7670 JPY/USD 110.3040 0.4238 110.3350 109.7330

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8544 0.0246 0.8557 0.8523 CHF/EUR 1.0856 0.1494 1.0865 1.0836 NOK/EUR 10.4008 -0.2056 10.4311 10.3753 SEK/EUR 10.2445 1.2322 10.2494 10.2156 USD/EUR 1.1809 -0.0246 1.1824 1.1791

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3477 0.0539 1.3497 1.3434 CAD/USD 1.2577 0.2327 1.2599 1.2562