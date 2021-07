Jestřáb z Fedu: Kdy změnit měnovou politiku? Raději dříve než později

Robert Kaplan, který stojí v čele Federal Reserve Bank of Dallas, se podle některých názorů řadí spíše k jestřábům. Na Bloomberg Markets byl tázán na svůj inflační výhled a odpověděl, že některé cenové tlaky poleví, ale na druhou stranu dojde k jejich rozšiřování. Polevit by tak podle ekonoma například měly tlaky u stavebního dřeva či na trhu ojetých automobilů. Na stranu druhou tu je ale například nedostatek čipů, který se začíná projevovat v širší části ekonomiky, a to nejen v automobilkách.



Kaplan uvedl, že Fed na konci roku očekává inflaci ve výši 3,5 %, příští rok by měla klesnout k 2,4 %. Nahoru by ji už neměl táhnout menší počet položek s velmi vysokým růstem cen, ale na druhou stranu se bude vyšší inflace týkat širší části spotřebního koše. Kdy bude jasné, zda se Fed nemýlil ve svém odhadu přechodných inflačních tlaků? Na tuto otázku ekonom odpověděl, že neexistuje žádné přesné datum, ale jde o dynamický proces. Nové informace budou přicházet s tím, jak pokračuje otevírání ekonomiky. K tomu se ale přidává řada dlouhodobějších faktorů a trendů.



Ohledně trhu práce ekonom míní, že ještě budou přetrvávat určité frikce mezi poptávkovou a nabídkovou stranou. Celkově ale čeká zlepšující se situaci, a to včetně rostoucí participace, která byla v posledním roce ovlivněna i tím, že někteří lidé museli zůstat doma například pro to, aby se starali o děti. Kaplan v minulosti hovořil o nerovnováhách, které by měly být brány do úvahy při nastavení monetární politiky. V rozhovoru k tomu uvedl, že Fed by měl ukončit nákup aktiv „radši dříve než později“. Toto prohlášení je podle Kaplana záměrně nekonkrétní, ale má reflektovat to, že podle jeho názoru již lze pozorovat „excesy, co se týče riskování či na trhu s nemovitostmi“.



Kaplan se podle svých slov domnívá, že momentálně ještě čas na ukončení nákupů není, ale až přijde, tak „sundavání nohy z plynu poskytne větší flexibilitu v budoucnu“. Nákupy byly „efektivní“, ale jejich efektivita nyní klesá s tím, jak v ekonomice sílí poptávka. A k tomu Kaplan míní, že k výraznému zlepšení ekonomických podmínek, které by mělo být podmínkou ukončení nákupů, dojde dříve, než se Fed domníval.



Na závěr rozhovoru byl Kaplan tázán na těžbu ropy v USA, které se také ve své práci věnuje. Podle jeho názoru došlo v minulém roce k výraznému omezení výdajů, aby firmy v odvětví vůbec přežily. Navíc přišla konsolidace, některé společnosti v prostředí slabé poptávky padly a celkově zvýšily svou efektivitu. Nyní se sice ceny ropy výrazně zvedly, podle ekonoma ale k žádnému prudkému navýšení těžby a investicím do nových vrtů a kapacit nedojde. Firmy „se budou držet své disciplíny“.



Další vývoj cen ropy na globálních trzích bude podle Kaplana do značné míry záviset na tom, jak se bude chovat OPEC. Celkově pak bude celé odvětví fosilních paliv „tíhnout více k tomu, aby vracelo kapitál, než aby vrtalo“. A podle ekonoma by bylo dobré mít zdravé odvětví těžby fosilních paliv i v době, kdy se „agresivně přesouváme k alternativám“.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube