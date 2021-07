Automobilový průmysl šlape na brzdu. Důsledky zřejmě ponese i export, říká Petr Dufek

Nejnovější data AutoSAPu jasně ukazují, že výroba osobních automobilů výrazně zpomaluje. Dokonce byla v červnu o něco málo nižší než ve stejném měsíci loňského roku (-0,8 %), kdy se v podstatě teprve vzpamatovávala z odstávek v rámci první vlny pandemie.



Letošního maxima dosáhla výroba osobních automobilů v březnu, kdy bylo dokončeno více než 125 tis. vozů a od té doby se počty vyrobených vozů snižují. V červnu už se produkce přiblížila na dohled stotisícové hranici (konkrétně 103 tis. aut). Obdobný vývoj je nicméně vidět i v Německu, kde se v červnu výroba aut ve srovnání s březnem dokonce snížila o téměř čtvrtinu.





Na výrobu automobilů nepochybně doléhá všeobecný nedostatek čipů a dalších dílů, který například největšího tuzemského výrobce nutil v první fázi vytvářet zásoby nedokončených automobilů, nicméně časem si vyžádal i omezování směn.



Nedostatek čipů je všeobecným problémem evropských výrobců, který se podepisuje i na prodejích v zemích EU, jak ukázala čísla za červen zveřejněná minulý pátek. Zatímco poptávka na trhu evidentně je – jak ostatně napovídají statistiky nových zakázek – kapacity výrobců jsou v letošním roce stále více limitovány nedostatkem dílů, který může podle některých zpráv přetrvávat i do příštího roku.



Omezování výroby osobních vozů se v důsledku dominantní pozice automobilového průmyslu nepochybně nepříznivě promítne i do celkových výsledků celého odvětví i exportu v následujících měsících. Výrazné zpomalení průmyslu by však měly vykompenzovat služby, které po rozvolnění začínají opět nabírat na síle. I proto není zatím důvod měnit výhled ekonomiky pro zbytek roku.



V každém případě jde o nepříznivou zprávu i pro dodavatele, kteří se navíc budou muset připravovat na nedávno představenou „zelenou“ revoluci.