Netflix téměř zdvojnásobil zisk, růst počtu předplatitelů ale zpomaluje

Americká internetová televize ve druhém čtvrtletí téměř zdvojnásobila zisk, růst počtu předplatitelů ale výrazně zpomalil. Vedení firmy to ve výsledkové zprávě mimo jiné přičítá zpoždění v produkci nových filmů a seriálů, které způsobila pandemie. Potenciální předplatitele navíc láká i konkurence, například služba Disney+. proto nyní sází i na videohry, které přidá na svou platformu bez zvýšení předplatného.



Netflixu ve čtvrtletí přibylo asi 1,5 milionu předplatitelů, zatímco před rokem to bylo více než deset milionů. Lidé ale tehdy kvůli pandemii museli více času trávit doma. Nárůst za uplynulý kvartál mírně překonal výhled vedení společnosti, ale v porovnání s růstem v posledních letech je slabý. Čistý přírůstek 5,5 milionu předplatitelů za prvních šest měsíců letošního roku představuje nejhorší výsledek za první pololetí od roku 2013. V USA a Kanadě ale počet předplatitelů klesl.



Nejvíce předplatitelů za 14 let existence streamovací služby, konkrétně 16 milionů, Netflixu přibylo v loňském prvním čtvrtletí, za prvního náporu pandemie covidu-19.



Společnost v letošním druhém kvartálu meziročně bezmála zdvojnásobila zisk na 1,35 miliardy dolarů (29,5 miliardy Kč). Tržby se jí zvýšily o 19 procent na 7,3 miliardy dolarů.



Netflix uvedl, že k předplatnému přidá i balíček videoher. Na platformu nejprve přibudou verze pro mobilní telefony, posléze verze pro konzole a televize. Tým vývojářů začne firma budovat v nadcházejících měsících, pozice už inzeruje na svém webu. Na jejich vývoj bude dohlížet Mike Verdu, který dříve působil ve společnostech , či . Některé hry budou vycházet z největších hitů Netflixu, uvedl produktový šéf společnosti Greg Peters.



Netflix měl na konci června celkem zhruba 209 milionů předplatitelů, a zůstává tak největší placenou streamovací službou. Před Disney+, která má 104 milionů abonentů, si udržuje značný náskok. Zklamáním pro investory je podle agentury AP střízlivý výhled na období od července do září, kdy Neflix očekává 3,5 milionu nových předplatitelů. Analytici přitom tento počet odhadují na 5,6 milionu.



Netflix v těchto dnech natáčí snímek Grey Man s Ryanem Goslingem v Praze. U Netflixu má tento film dosud největší rozpočet, a to 200 milionů dolarů.