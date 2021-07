SAP zvýšil provozní zisk, zlepšení výhledu ale zklamalo

Německá softwarová společnost ve druhém čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o tři procenta na 1,9 miliardy eur (48,8 miliardy Kč). Podnik to dnes uvedl v tiskové zprávě. Finanční ředitel firmy Luka Mucic upozornil na ziskové investice do rizikového kapitálu a firma už letos podruhé zvýšila celoroční výhled zisku i tržeb. Její akcie nicméně po zveřejnění zprávy oslabily o 3,5 %, investoři totiž čekali výraznější zlepšení výhledu. nyní sází na cloudové služby.



Upravené tržby od dubna do června meziročně vzrostly o tři procenta na 6,7 miliardy eur, což odpovídá odhadu analytiků v anketě společnosti Refinitiv. Provozní zisk za stejné období jejich prognózu přesáhl. Upravený zisk na akcii se zvýšil o 50 procent na 1,75 eura.



SAP zvýšil výhled celoročních tržeb z cloudových služeb a softwaru o 200 milionů eur na rozmezí 23,6 až 24 miliard eur. Provozní zisk za celý rok nyní čeká v rozmezí 7,95 až 8,25 miliardy eur, dolní hranici zvýšil o 150 milionů eur. Aktualizovaný výhled tržeb a zisku je podle analytika Amita Harchandaniho ze společnosti nižší, než činily průměrné odhady.



Společnost v lednu pod vedením Christiana Kleina vsadila na cloudové služby, které generují tržby z předplatného, na rozdíl od softwarových licencí, za které firmy předem platí jednorázové poplatky.



"Zaznamenali jsme velmi příznivé přijetí našeho cloudového portfolia. Zákazníci si pro transformaci svého podnikání vybírají společnost . Naše strategie funguje," konstatoval Klein.



Analytik společnosti Jefferies Julian Serafini poznamenal, že přechod firmy na cloudové služby pokračuje úspěšně, soudě podle zveřejněných výsledků. Jiní, například již citovaný Harchandani, ale mají za to, že nová strategie v posledních dvou čtvrtletích nenaplnila očekávání. Právě proto podle nich akcie firmy v reakci na výsledky oslabily.

