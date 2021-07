Kelton: Nový způsob ekonomického myšlení v USA

Americká ekonomika nyní prochází „bolestmi“ spojenými s uvolňováním restrikcí a otevíráním ekonomiky. Jde o tenze ve výrobních řetězcích a podobně, které se projevují vyšší inflací. Mělo by ovšem jít o jev přechodný. Na Bloomberg Markets to uvedla profesorka ekonomie Stephanie Kelton ze Stony Brook University s tím, že o přechodnosti inflačních tlaků je přesvědčená. Je ale takový názor v souladu například s tím, jak by se měla vyvíjet fiskální politika?



Ekonomka v souvislosti s fiskálními plány a investicemi do infrastruktury uvedla, že je nevnímá jako stimulaci, ale jako krok, který bude mít pozitivní dopad na nabídkovou stranu a pomůže tak reálné ekonomice. Týká se to jak investic do „tvrdé“ infrastruktury“, tak třeba plánovaných vládních výdajů do oblasti vzdělávání či posílení sítě sociálního zabezpečení. K tomu Kelton dodala, že zde již po celá desetiletí vláda neinvestovala dost.



Za přínosné považuje ekonomka například plány zaměřující se na vzdělávání dětí v předškolním věku a na péči o ně. Přínosy podobných programů by se měly projevit i v tom, že budou vytvářet pracovní místa, a to zejména pro lidi bez vysokoškolského vzdělání. Ve výsledku by tak měly napomoci tomu, že z hospodářského oživení budou těžit všechny vrstvy společnosti. Bloomberg diskusi doplnil následujícím grafem, který ukazuje vývoj reálného bohatství u nejbohatší části společnosti (bílá křivka), nejchudší (oranžová křivka) a střední vrstvy:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Kelton tvrdí, že podle řady studií tradiční politika zaměřená na posílení nabídkové strany ekonomiky nefunguje. Ohledně monetární politiky uvedla, že současné vedení Fedu klade velký důraz na oživení trhu práce, z něhož bude těžit široká společnost. Pro budoucího šéfa Fedu by pak podle ekonomky bylo těžké, pokud by se tuto novou filozofii snažil změnit a snižovat význam stavu trhu práce.



Ekonomka je považována za zastánkyni takzvané Moderní monetární teorie. Ta zjednodušeně řečeno tvrdí, že výraznou roli by v ekonomice měla hrát fiskální politika a jejím cílům by měla odpovídat i politika monetární s tím, že limitem pro jejich expanzi je pouze inflace. Podle některých názorů je MMT cestou k přílišnému rozšiřování vlivu vlády a přílišnému zadlužení. Mezi její kritiky patří například John Cochrane, který se v rozsáhlé recenzi knihy Keltonové „The Deficit Myth“ mimo vyjádřil v tom smyslu, že MMT je spíše Magickou monetární teorií.



Kelton na otázku týkající se MMT a jejího vlivu na velikost vlády odpověděla, že americký Kongres již disponuje pravomocemi, které doposud nepoužívá, a to ke škodě společnosti. Tyto pravomoce tak nemusí být nijak rozšiřovány, stačí je využívat. A to tak, aby ekonomika neprocházela zbytečným útlumem a nebyla zbytečně poškozována prosperita země.



Kongres se podle ekonomky nyní začíná otevírat „novému způsobu přemýšlení“ a používá fiskální politiku a vládní rozpočet k podpoře ekonomiky. Což „nakonec bude velmi přínosnou věcí pro téměř každého v této zemi“.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube