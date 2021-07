Londýn žádá po EU změny v severoirském protokolu, Dublin takový postup odmítá

Britská vláda dnes oznámila, že chce docílit "významné změny" v části brexitové dohody týkající se Severního Irska, která byla dojednána ve snaze zachovat otevřenou hranici mezi tímto britským regionem a Irskou republikou. Podle Davida Frosta, který má v britské vládě tuto agendu na starosti, je třeba zastavit uvádění tzv. severoirského protokolu do praxe a najít "novou rovnováhu". Irská vláda se dnes k věci vyjádřila v tom smyslu, že jednání o zásazích do protokolu jsou vyloučená. Řada odborníků vyjadřovala pochybnosti o realismu britského plánu.



"Jednoduše řečeno, takhle dál nemůžeme pokračovat," prohlásil Frost v projevu ve Sněmovně lordů. Ustanovení o Severním Irsku, která Londýn společně s Evropskou unií přijal na konci roku 2019, podle něj narušují obchod mezi uvedenou částí a zbytkem Spojeného království a souvisí s obecnějším napětím v regionu. Protokol ukotvuje kontroly zboží putujícího z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska, Londýn je ale zatím jejich zavedení odkládá.



Nyní Britové požadují, aby se unijní regulace vztahovaly jen na zboží mířící do Irska, přičemž by jejich dodržování vymáhal Londýn. Frost také navrhl zastavit implementaci stávajících pravidel a zmrazit jakékoli právní kroky, které Brusel už v této souvislosti zahájil. Součástí britského plánu je také přesunout dohled nad dodržováním brexitové dohody mimo kompetence unijních institucí.



"Tyto návrhy budou vyžadovat významné změny protokolu o Severním Irsku, této skutečnosti se nevyhýbáme. Jsme přesvědčeni, že tyto změny jsou nezbytné, abychom si poradili se situací, jíž čelíme," řekl Frost. Jak poznamenává deník The Guardian člen Johnsonova kabinetu v tuto chvíli neavizoval jednostranné odstoupení od protokolu.



Ani nový návrh přepracovat složitě dojednanou sekci brexitové dohody se ale zcela jistě v EU nesetká s pochopením. Dublin, jehož stanovisko je v této věci klíčové, už před Frostovým vystoupením dal najevo, že není ochoten zacházet nad rámec "kreativních řešení uvnitř mantinelů protokolu". "Žádná nová vyjednávání o protokolu nemohou nastat," řekl podle zpravodajského serveru BBC irský ministr pro unijní záležitosti Thomas Byrne.



Nad krokem Londýna kroutili hlavou také někteří odborníci. "Jsem jenom trochu zmatený. Rozumím některým argumentům Spojeného království a mám za to, že je třeba zvýšit flexibilitu ohledně hranice v Irském moři... ale tomuhle návrhu chybí jak detaily, tak realismus," míní analytik Sam Lowe z výzkumného institutu Center for European Reform.



Expert na mezinárodní obchod David Henig označil dnešní plán za "další v zásadě neseriózní dokument britské vlády". Směšný je podle něj navrhovaný "systém poctivosti", na jehož základě by mohly společnosti volně vyvážet zboží z Británie do Severního Irska. "Tohle nezní jako návrh. Tohle nezní jako přístup. Tohle nezní jako řešení," uvedla zase na twitteru Anna Jerzewská, zakladatelka konzultantské společnosti Trade & Borders.



Konflikt ohledně režimu v Severním Irsku se tak více než půl roku po konci přechodného období brexitu zdá být daleko od svého konce. Agentura AP nový krok Londýna hodnotila jako další nápor na již tak napjaté vztahy s EU, kterou Británie po vleklých jednáních a politických krizích definitivně opustila na konci ledna loňského roku.



Jak hodlá britská vláda postupovat v případě, nepřistoupí-li unie na její požadavek nových jednání, není jasné. Premiér Johnson v dnešním prohlášení vyjádřil názor, že současné okolnosti Británii opravňují ke snaze jednostranně pozastavit platnost severoirského protokolu. "Také ovšem mám za to, že je tu stále příležitost postupovat jinak a dohodnout s EU novou rovnováhu ohledně toho, jak protokol funguje," uvedl Johnson.