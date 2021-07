Londýnské fintechy získaly od investorů rekordních 5,3 miliardy dolarů

Investoři vložili v prvním pololetí do finančně technologických start-upů sídlících v Londýně rekordních 5,3 miliardy dolarů (115,9 miliardy Kč), zatímco ve stejném období loni to bylo 2,1 miliardy dolarů. Vyplývá to z průzkumu společností Dealroom a London & Partners, na který dnes upozornila agentura Reuters. Rekordní investovaná částka podle ní ukazuje, že britská metropole si i po brexitu drží status centra digitálních finančních služeb.



Finančně technologické firmy po celém světě získaly v období od ledna do června od investorů 54,1 miliardy dolarů, což je více než úhrnem za uplynulé dva roky. Londýnské start-upy měly velký podíl na evropském růstu, získaly více než třetinu z investic. V celosvětovém měřítku se Londýn řadí na druhé místo za San Francisco a mírně před New York, zjistil výzkum.



"Po dnešních údajích o investicích prošel britský finančně technologický sektor hlasováním o důvěře," uvedla Anne Bodenová, která sama řídí jen z projektů, a sice digitální banku Starling. Ta od investorů letos vybrala 322 milionů liber (9,7 miliardy Kč). Z dalších velkých kol financování stojí za zmínku mimo jiné 478 milionů dolarů (10,5 miliardy Kč) pro platební společnost SaltPay a 450 milionů dolarů pro platební společnost Checkout.com.



Výzkum byl zveřejněn poté, co ve středu formou přímého vstupu vstoupily na burzu v Londýně akcie společnosti Wise, která zajišťuje převody peněz. Akcie den zahájily na ceně 800 pencí, což firmu ocenilo na 7,95 miliardy liber (239,7 miliardy Kč). To je výrazně více, než trh očekával.