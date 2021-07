Horší podnikatelská nálada v Německu, vrací se strach z možného lockdownu

Slabší byly dnes ráno nejenom výsledky české podnikatelské důvěry, ale horší jsou i výsledky německého Ifa. Průzkum mezi 9000 tamními firmami ukazuje, že sice svoji současnou situaci hodnotí lépe než před měsícem, avšak vyhlídky do dalších měsíců přehodnotily – s výjimkou stavebnictví – směrem dolů.



Důvodem jsou nepochybně problémy s nedostatkem komponent do výroby, který se týká především průmyslu, ale také i obavy z další vlny pandemie. To by totiž odpovídalo zhoršení indexů ve službách a obchodu a současně i zvýšení indexu nejistoty, který ukazuje, jak obtížné je pro firmy odhadovat vývoj pro dalších měsíců.





Aktuální pokles Ifa je sice nepříjemnou zprávou, avšak stále jde jen o poměrně malou korekci. Proto je předčasné vyvozovat z ní nějaké dramatické závěry. Ostatně podrobné výsledky Ifa za jednotlivá odvětví a obory ukazují, že expanzí (boomem) prochází většina oborů s výjimkou třeba farmacie, výzkumu nebo leasingu.



Je sice pravděpodobné, že zejména automobilový průmysl vč. subdodavatelů vykáže v dalších měsících horší čísla, avšak hlavním hybatelem nálad je spíše nyní strach z nástupu další vlny pandemie, a tedy z možného lockdownu či dalších omezení postihujících především oblast služeb. Vzhledem k pokroku ve vakcinaci obyvatel (téměř 50 % má už kompletní dávku) by se však v Německu neměla opakovat vlna omezení, která by skutečně srazila růst tamní ekonomiky ve druhé polovině roku.