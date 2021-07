Důvěra v české ekonomice klesá. Pesimističtější jsou i spotřebitelé, nepomáhá strach z inflace, říká Petr Dufek

Červencový průzkum nálad v tuzemských firmách signalizuje zhoršení doposud příznivého vývoje nálady především v průmyslu. Firmy si přitom rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek zakázek či nízkou očekávanou poptávku, ale jejich hlavním problémem je v tuto chvíli nedostatek vstupů. Musí se sice vyrovnávat s rostoucími náklady na materiál a energie, avšak teprve chybějící komponenty vedoucí k vysoké rozpracovanosti výroby a zásobám je nutí až k omezování produkce.



Ve stavebnictví se za poslední měsíc zhoršila nálada a důvodem je nejenom méně příznivé hodnocení současné situace firem, ale i slabší vyhlídky pro další měsíce. Podnikatelé ve stavebnictví se navíc musí vypořádávat s výrazným zdražením stavebních materiálů a počítají proto rovněž se zvyšováním svých vlastních cen. Hlavním problémem však nejsou ani zakázky, ani ceny vstupů, ale chybějící zaměstnanci. Nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků je nyní největší brzdou pro celé toto odvětví.



Ve službách se důvěra za poslední měsíc celkově nezměnila. Firmy jsou sice méně pozitivní, pokud jde o hodnocení jejich současné situace, nicméně věří v další zlepšení situace a zejména ve vyšší poptávku v následujících měsících. Očekávání jsou ve službách nastavena vysoko a je tedy otázkou, zda se je podaří zcela naplnit. Týká se to především cestovního ruchu, který zažívá po rozvolnění boom, nicméně ani tuzemští turisté nedokážou vykompenzovat výpadek zahraničního cestovního ruchu dotýkající se především Prahy a dalších turisticky atraktivních oblastí.



Pesimističtější jsou tentokrát i spotřebitelé, kteří se – zřejmě pod vlivem negativních zpráv o rozšíření delta varianty – obávají zhoršení ekonomického vývoje i jejich vlastní finanční situace. K náladě nepřispívá ani zvýšený strach z inflace, který je v posledních měsících rovněž v průzkumech zřetelný.



Celkově červencový průzkum ukazuje na slabá místa české ekonomiky, kterými jsou letos problémy s logistikou (respektive se vstupy do výroby) a s chybějícími zaměstnanci. Je proto pravděpodobné, že v dalších měsících uvidíme zpomalování výroby největšího tuzemského odvětví – průmyslu, nicméně oživení ve službách by mělo zajistit pokračování ekonomického růstu ČR. Výhled ekonomiky proto zůstává i pro druhé pololetí příznivý.