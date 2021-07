Nezlomná Wall Street

Zámořské akcie ani dnes nevynechaly příležitost a pokračovaly v trhání rekordů. Na začátku nabitého týdne co do výsledků, Fedu a důležitých makrodat už to ale nebyla taková spanilá jízda jako minulý pátek. Ze sektorů se dařilo hlavně energetice (+2,2 %) a zpracovatelům materiálů (+0,9 %). Naopak v nelibosti byly nemovitosti (-0,25 %) a zdravotnictví (-0,7 %).

Z makroekonomických dat byl na pořadu dne nemovitostní sektor. V červnu změnilo majitele 676 tisíc domů (oček. 800 tisíc). V měsíčním srovnání se jedná o pokles o 6,6 % (oček. +4,0 %).

Segment, kde se zatím těžko hledají pozitiva, jsou čínské akcie. Přesně tedy ty, které jsou jako depozitní certifikáty listovány na amerických trzích. Po dalším regulatorním cvičení čínské vlády (tentokrát namířeném na poskytovatele on-line výuky) se investoři plošně zbavují všeho, co jim přijde pod ruku. Zásadní výprodeje zaznamenaly i tituly jako Alibaba (-7,3 %) a (-6 %), i když nejsou jednoznačný cíl tamní vlády.



Index Dow Jones Industrial Average se značnou část dne sice pohyboval na závěrečné úrovni předešlé seance, pak si ale uvědomil, že cesta vede pouze vzhůru a i dnes přepsal historická maxima. DJ končí na 35.144 bodech (+0,2 %). S&P 500 jak bývá jeho dobrým zvykem, šel stejnou cestou. Dnes roste o 2 desetiny procenta na 4.422 bodů. Technologický Nasdaq Composite se dlouho rozmýšlel, jakým směrem se vydá, až nakonec zůstal na páteční hodnotě (14.840 bodů).



Měnový pár eurodolar v růstu předstřelil obě denní rezistence (R1 1,1786 a R2 1,1802), následně se k té vyšší začal znovu vracet. Kontrakt na ropu WTI dnes vypořádal na ceně 71,91 %, co znamená posun výše o více než dvě desetiny procenta. Stejnou ztrátu zaznamenala trojská unce zlata. Cena se nyní pohybuje necelé 2 dolary pod 1.800 USD.