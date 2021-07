MMF zlepšil výhled růstu globální ekonomiky, zotavení ale nebude rovnoměrné

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil výhled růstu globální ekonomiky na příští rok na 4,9 procenta, zatímco dosud čekal růst o půl procentního bodu nižší. Uvedl to dnes v aktualizaci svého jarního výhledu. Fond ale varoval, že ekonomika se zotavuje nerovnoměrně, což je podle něj důsledek slabého postupu očkování proti covidu-19 v některých zemích. Výhled na letošní rok měnový fond ponechal beze změn a nadále počítá s šestiprocentním růstem, který do značné míry jen smazává loňský rekordní propad způsobený pandemií.



"Přístup k vakcínám se ukázal jako hlavní linie zlomu, podél které se zotavení globální ekonomiky dělí na dvě části: na země, které se ještě letos mohou těšit na další normalizaci aktivit, a na ty, které se budou nadále setkávat s opakovanými případy infekce a rostoucím počtem úmrtí. Zotavení ale není jisté ani v zemích, kde je výskyt infekce nyní velmi nízký, jestliže virus bude přetrvávat jinde," uvedl měnový fond.



Do první skupiny zemí patří podle fondu téměř všechny vyspělé ekonomiky. Naopak výhled pro velkou část rozvojových a mladých tržních ekonomik je proti dubnu horší.



Výhled pro Českou republiku aktualizace neobsahuje. V jarní prognóze měnový fond uvedl, že česká ekonomika letos vykáže růst hrubého domácího produktu (HDP) o 4,2 procenta a v příštím roce o 4,3 procenta. Evropská komise (EK) na začátku července předpověděla českému hospodářství na letošek růst o 3,9 procenta a na příští rok o 4,5 procenta. České ministerstvo financí odhaduje letošní růst ekonomiky na tři procenta, Česká národní banka (ČNB) na 1,2 procenta.



Růst HDP ve vybraných zemích a regionech světa:

ZEMĚ/OBLAST 2019 2020 2021* 2022* Svět 2,8 -3,2 6,0 (6,0) 4,9 (4,4) Vyspělé země 1,6 -4,6 5,6 (5,1) 4,4 (3,6) USA 2,2 -3,5 7,0 (6,4) 4,9 (3,5) Eurozóna 1,3 -6,5 4,6 (4,4) 4,3 (3,8) Německo 0,6 -4,8 3,6 (3,6) 4,1 (3,4) Francie 1,8 -8,0 5,8 (5,8) 4,2 (4,2) Itálie 0,3 -8,9 4,9 (4,2) 4,2 (3,6) Španělsko 2,0 -10,8 6,2 (6,4) 5,8 (4,7) Japonsko 0,0 -4,7 2,8 (3,3) 3,0 (2,5) Velká Británie 1,4 -9,8 7,0 (5,3) 4,8 (5,1) Kanada 1,9 -5,3 6,3 (5,0) 4,5 (4,7) Mladé trhy a rozvojové země 3,7 -2,1 6,3 (6,7) 5,2 (5,0) Čína 6,0 2,3 8,1 (8,4) 5,7 (5,6) Indie 4,0 -7,3 9,5 (12,5) 8,5 (6,9) Mladé trhy v Evropě 2,5 -2,0 4,9 (4,4) 3,6 (3,9) Rusko 2,0 -3,0 4,4 (3,8) 3,1 (3,8) Latinská Amerika a Karibik 0,1 -7,0 5,8 (4,6) 3,2 (3,1) Brazílie 1,4 -4,1 5,3 (3,7) 1,9 (2,6) Mexiko -0,2 -8,3 6,3 (5,0) 4,2 (3,0) Blízký východ a Střední Asie 1,4 -2,6 4,0 (3,7) 3,7 (3,8) Saúdská Arábie 0,3 -4,1 2,4 (2,9) 4,8 (4,0) Subsaharská Afrika 3,2 -1,8 3,4 (3,4) 4,1 (4,0)

Zdroj: Mezinárodní měnový fondÚdaje v procentech, v závorkách předchozí prognóza z dubna* prognóza