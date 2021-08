Square koupí australskou firmu Afterpay za 29 miliard USD

Americká technologická společnost Square koupí za 29 miliard USD (623 miliard Kč) australskou firmu Afterpay, která nabízí odložení platby za nákupy. Transakce vytvoří významného hráče na trhu s internetovými platbami a pomůže urychlit růst Afterpay na důležitém trhu v USA i celosvětově. Firmy to uvedly ve společném sdělení.



Square se akvizicí snaží využít rostoucí popularity odvětví označovaného jako BNPL, což je zkratka z anglických slov Buy Now, Pay Later (kup teď, zaplať později). Odložené platby se loni staly mezi spotřebiteli velmi oblíbené a z okrajového sektoru se z nich stal hlavní proud.



Akvizice se uskuteční formou výměny akcií. Akcionáři Afterpay obdrží podle dohody za každou svou akcii 0,375 akcie firmy Square. Na základě páteční závěrečné ceny akcií to představuje prémii více než 30 procent. Po dokončení budou akcionáři australské firmy vlastnit ve sloučené společnosti podíl zhruba 18,5 procenta. Transakce by měla být dokončena začátkem příštího roku. Správní rada Afterpay dohodu svým akcionářům jednomyslně doporučila, uvedla agentura Reuters.



Firmu Afterpay založili v roce 2014 Anthony Eisen a Nick Molnar. V roce 2020 koupila podíl pět procent ve firmě čínská Tencent Holdings. Své služby nabízí více než 16 milionům zákazníků a téměř 100.000 obchodníků.



Podniky zaměřené na BNPL vydělávají na poplatcích a provizích od obchodníků, ne na úrocích. Obcházejí tak právní definici úvěru, tedy i úvěrové zákony. K poskytnutí služeb jim stačí jen jméno, adresa a datum narození žadatele. Podle kritiků je ale tento systém i snadnějším cílem podvodníků.



Firmu Square vlastní spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey. Podnik umožňuje zákazníkům zpracovávat transakce placené kreditní kartou pomocí zařízení připojeného k tabletům nebo chytrým telefonům. Square plánuje firmu Afterpay integrovat do svých služeb a umožnit obchodníkům, aby nabízeli službu svým zákazníkům i bez kreditní karty. Uživatelé Afterpay by pak mohli spravovat své splátky v aplikaci Square Cash, která má 70 milionů zákazníků, uvedla agentura AP.