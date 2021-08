V drtivém finiši zvítězil Nasdaq

První obchodní den v tomto týdnu přinesl data o aktivitě v americkém průmyslu, dále zprávy k obchodování s ropou a v neposlední řadě byli k vidění i zajímavé pohyby na některých akciových titulech.



Sedmý měsíc tohoto roku znamenal překvapivý propad ve výrobním sektoru v USA. K takovémuto zvolnění došlo již druhý měsíc v řadě. Index ISM tedy klesl na 59,5 bodu, kdežto konsenzus trhu byl nastavený k růstu na 60,9 bodu.



Ceny černého zlata tedy ropy se při pondělním obchodování propadly v závislosti na zprávy o možném zpomalení růstu v Číně, kterážto je současně i druhým největším globálním spotřebitelem komodity a to i v návaznosti na rostoucí případy Covid 19 a její variantu delta.



Analytici ING doslova uvedli, že Covid 19 představuje stále velké riziko pro oživení poptávky, zejména v zemích, kde je nízká míra pro očkovanosti.



Kontrakt WTI odepsal 3,4 % a Brent 3,1 %, což znamená 71,42 USD za barel resp. 73,05 USD za barel.



Druhá sledovaná komodita zlato odepsala o 0,1 % na 1813 USD za unci.



Solidní tempo si dnes udržoval Health sektor, který jako celek narostl o 0,2 %.



Součástí zmíněného sektoru jsou i společnosti a Moderna, které dnes přišli se zprávou o zvýšení cen vakcín proti Covid 19 v Evropské Unii. Zvýšení cen se dotkne nových zakázek či smluv a to podle Financial Times.



Jedna dávka nyní bude stát 23 dolarů (předchozí cena 18,4 USD) a dávka Moderny bude v EU k dispozici za 30,3 USD (dřívější cena 22,6 USD), což je ovšem méně, než byla původní dohoda, PFE +2,69 %, MRNA -1,98 %.



Po výprodejích z minulého týdne kvůli zásahu Pekingu proti technologickým firmám narostly v dnešní seanci někteří velcí internetový hráči o několik procent.



Příkladem může býti Alibaba Group Hld., která poskočila o skoro 3 % a to i v návaznosti na očekávané zítřejší výsledky, tedy dnešní seance mohla být brána i jako jedna z posledních možností nakoupit před reportem.



Předchozí věta by samozřejmě měla býti brána s nadsázkou a spíše by měly rozhodnout fakta a očekávání analytiků, kteří očekávají během prvního fiskálního čtvrtletí růst tržeb na 209,1 mld. RMB, což je 50 mld. RMB nárůst oproti předešlému roku.



Druhá technologická společnost, tentokrát internetový vyhledávač posílil o téměř 1,6 procenta na 166,61 dolarů.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,3 % (34.838 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.387 b.) a naopak technologický Nasdaq Composite posílil o 0,1 % (14.681 b.).