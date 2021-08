KB s kvartálním ziskem nad odhady, chce svolat akcionáře kvůli prozatímní dividiendě

zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk náležející akcionářům meziročně o 56,7 procenta na 3,13 miliardy. Trh podle průzkumu Reuters čekal zisk 2,79 miliardy. Čistý bankovní příjem dosáhl za druhý kvartál 7,38 miliardy korun proti 7,24 miliardy korun před rokem (odhad trhu 7,34 miliardy korun). Čistý úrokový výnos se meziročně nepatrně snížil na 4,95 miliardy korun proti 4,998 miliardy korun před rokem (odhad trhu 5,07 miliardy korun).

Čisté poplatky a provize stouply o 3,2 % na 1,42 miliardy Kč, trh je odhadoval na 1,41 miliardy korun. Náklady na riziko za druhé čtvrtletí dosáhly 82 milionů korun proti 1,58 miliardy korun před rokem. Trh je podle Reuters odhadoval 461 milionů korun.

„Představenstvo má v úmyslu svolat mimořádnou valnou hromadu ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, aby rozhodla o rozdělení prozatímní dividendy ze zisků z let 2019 a 2020, zadržených kvůli regulačním omezením souvisejícím s pandemií. Objem výplaty podléhá validaci regulátorem; ta se očekává do září,“ uvedla banka v dnešním sdělení.

Mezi analytiky sledovanými Bloombergem jich 12 doporučuje akcie KB kupovat, sedm držet. K dnešku by neprodával žádný.

Zisk rostl i za pololetí

Pokud jde o čísla za první pololetí, čistý zisk vzrostl meziročně o 17,4 procenta na 5,258 miliardy korun. Provozní výnosy se naopak snížily o 1,8 procenta na 14,805 miliardy. Výsledky jsou podobně jako loni ovlivněné pandemií covidu-19. Čisté úrokové výnosy poklesly v pololetí o 8,2 procenta na deset miliard, navzdory tomu že objem úvěrů a vkladů se zvýšil. Důvodem je prudký pokles úrokových sazeb v první polovině loňského roku.

Úvěry klientům stouply o 4,7 procenta na 708,1 miliardy korun, hlavně vlivem růstu hypoték, které se zvýšily o 8,9 procenta. Spotřebitelské úvěry naopak kvůli nejistotě a omezením související s pandemií poklesly o 0,6 procenta. Vklady klientů se meziročně zvýšily o 11 procent na 996,9 miliardy Kč.

"Převládající nejistota ovlivnila zejména nezajištěné spotřebitelské půjčky a klienti z obchodních segmentů omezovali nebo odkládali své investiční projekty, a tedy požadovali méně dlouhodobého financování," uvedla banka. Hypotéky naopak zůstaly silné, protože je podporovaly nízké úrokové sazby a lidé stále vnímají bydlení jako bezpečné aktivum.

Výhled na rok 2021

Banka dnes také uvedla, že celkové čisté bankovní výnosy by za rok 2021 měly dosáhnout podobné úrovně jako v roce 2020. Čisté úrokové výnosy za tento rok budou meziročně nižší v důsledku nižších tržních úrokových sazeb, které ovlivňují výnosy z reinvestic. Čisté poplatky a provize by se měly po zlepšení ekonomické aktivity a křížového prodeje zvýšit o střední jednociferné číslo. Čistý zisk z finančních operací by se měl zlepšit o nízké dvouciferné číslo v důsledku zlepšení poptávky po zajištění finančních rizik, a později i očekávaného oživení dlouhodobých úvěrů na investiční projekty a obnovení měnových toků souvisejících s cestováním.

Provozní výdaje zůstanou pod přísnou kontrolou a meziročně budou nadále víceméně stabilní.

Zdroje: , Reuters, ČTK, Bloomberg