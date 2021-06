Stellantis investuje 180 milionů eur do své továrny na Slovensku

Automobilová skupina Stellantis investuje 180 milionů eur (4,6 miliardy Kč) do své slovenské továrny, která od roku 2023 získá i nový výrobní program. Novinářům to dnes řekli premiér Eduard Heger a šéf závodu Stellantis Martin Dzama. Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě.



Stellantis v Trnavě na západě země vyrábí vozidla Citroën C3 a také model Peugeot 208 včetně jeho elektrické verze. Závod loni kvůli dopadům koronavirové krize snížil výrobu meziročně o devět procent zhruba na 338.000 aut. Letos továrna opakovaně přerušovala výrobu kvůli nedostatku čipů.



"Nejde o žádné stěhování existující výroby, jde o nový výrobní program. Věřím, že naplní naši výrobní kapacitu 400.000 vozidel ročně. V případě nezískání nového výrobního programu by byla ohrožena zaměstnanost," řekl Dzama. Dodal, že část nové produkce z takzvaného segmentu B, tedy malých vozidel, bude v elektrické verzi. Detaily o nové výrobě v továrně neuvedl.



Slovenská divize Stellantisu zaměstnává kolem 4000 pracovníků a za 15 let působení na Slovensku investovala 1,2 miliardy eur (přes 30 miliard Kč).



Do skupiny Stellantis se na začátku letošního roku sloučily automobilky Fiat Chrysler Automobiles a PSA. Slovenský Stellantis (dříve Groupe PSA Slovakia) loni vyslovil obavy o svou budoucnost, pokud s ohledem na klesající konkurenceschopnost v rámci skupiny nezíská výrobu dalšího modelu.Podnik opakovaně upozornil na vysoké ceny elektřiny na Slovensku v porovnání s jinými zeměmi EU. K získání nové investice podle něj přispělo i uzavření čtyřleté kolektivní smlouvy s místní odborovou organizací.



"Tato investice je pro Slovensko velmi důležitá. Páteří ekonomiky je automobilový průmysl," řekl Heger. Dodal, že Stellantis předložil státu v souvislosti se zmíněnou investicí žádost o udělení pobídek, bližší informace s ohledem na očekávaná jednání v této záležitosti premiér neuvedl.



Kromě Stellantisu mají své závody na Slovensku také automobilky Jaguar Land Rover, Kia a . Ten loni oznámil investici přibližně 500 milionů eur (12,8 miliardy Kč) do výroby nové generace modelů Škoda Superb a Passat ve své továrně v Bratislavě.



Loni z výrobních linek zmíněných slovenských továren sjelo 990.598 vozidel, což byl proti předchozímu roku pokles o 10,6 procenta. Slovenský svaz automobilového průmyslu tento měsíc odhadl, že letos by se výroba aut v zemi mohla vrátit nad úroveň jednoho milionu vozidel.