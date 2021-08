Poptávka po PlayStation 5 vynesla Sony v posledním kvartálu o čtvrtinu vyšší zisk

Japonský výrobce elektroniky v prvním čtvrtletí svého finančního roku zvýšil provozní zisk o 26,3 procenta na 280,1 miliardy jenů (JPY; 55 miliard Kč). Firma těžila z poptávky po herní konzole PlayStation 5, ale také po televizorech, fotoaparátech, hudbě a filmech. V dnešním sdělení zároveň zlepšila prognózu na celý finanční rok do března 2022.



Analytici podle ankety společnosti Refinitiv čekali v průměru provozní zisk 207,96 miliardy JPY. Čistý zisk se zvýšil o 9,4 procenta na 211,83 miliardy, tržby za tři měsíce do konce června pak vzrostly o 15 procent na 2,26 bilionu jenů (444 miliard Kč).



Hospodaření podpořila vysoká poptávka po herní konzoli PlayStation 5, které pomohlo, že lidé trávili více času doma. Na druhé straně globální nedostatek polovodičů způsobil, že firma nemohla vyrobit dostatek konzolí, aby uspokojila poptávku. považuje svoji herní konzoli za způsob, jak propojit tradiční spotřební elektroniku s rostoucím podnikáním v nabídce obsahu. Konzole podporují stahování her a služby předplatného.



Firma se více angažuje v poskytování zábavního obsahu a distribuce. Loni v prosinci se dohodla s americkou telekomunikační společností na převzetí streamovací služby Crunchyroll, zaměřené na animované pořady. Ta má po celém světě asi tři miliony předplatitelů. Uzavřela také dohody o distribuci svých snímků se společnostmi a .



V květnu japonský výrobce naznačil, že bude pokračovat v rozšiřování svého podnikání v oblasti obsahu prostřednictvím akvizic. V příštích letech hodlá vynaložit dva biliony jenů na strategické investice, včetně snahy rozšířit počty předplatitelů svých herních a zábavních služeb.



Výhled provozního zisku na celý rok firma zvýšila na 980 miliard z dosavadních 930 miliard jenů, výhled čistého zisku pak na 700 miliard z dosavadních 660 miliard jenů. Analytici podle médií čekají provozní zisk asi kolem jednoho bilionu.