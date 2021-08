Data zamávala s výnosy i dolarem a brzdí v rozletu americké akcie

Akciové trhy v Evropě se drží slušně v plusu, respektive k závěru zisky spíše ještě navyšují. DAX a AEX jsou +0,9 pct, CAC 40 a FTSE 100 pak přidávají asi 0,4 procenta. Americké akcie však zatím většinou zůstávají v červeném. Index S&P 500 se nachází 0,3 pct dole, zatímco Nasdaq jen nakukuje nad nulu. Sektorově je obrázek smíšený, když nejvíce ztrácí energetický sektor, ale také běžná spotřeba či utility. Mírně v plusu jsou dnes v zámoří banky.

Do hry dnes kromě výsledků zasáhla i nová makrodata a komentáře centrálních bankéřů. Zpráva ADP ukázala slabší tvorbu pracovních míst ve firemním sektoru za červenec, což podpořilo tezi pomalejšího a možná delšího oživení. Následně jsme sledovali pokles výnosů na spekulacích o mírnějším postoji Fedu, a slabá data tedy akciím paradoxně hrála do karet. Poté vyšel naopak velmi solidní průzkum ISM v americkém sektoru služeb. Ten ukázal na silnou aktivitu, rychlejší přísun objednávek a také na ještě rychleji stoupající cenové tlaky. To poslalo pro změnu výnosy směrem nahoru. Odtud i dnešní relativně dobrá výkonnost bank a slabší výkon amerických indexů celkově.

Americký 10Y výnos je nyní o 3 bazické body výš, v Německu se výnosy vrátily aspoň na včerejší úroveň. V růstu je podpořily také nové komentáře z Fedu, přestože po nedávných prohlášeních asi nebyly moc překvapivé.

James Bullard se drží svého postoje, tedy že by Fed měl postupně opustit QE do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Dodává, že inflace možná přetrvá déle, než mnozí čekají. S trochu mírnějším prohlášením se přidal další zástupce americké centrální banky, Richard Clarida. Ten zůstává poblíž centrálního názoru: Zmiňuje přechodnost inflace či rizika směrem dolů pro růst. Říká také, že podmínky pro zvýšení sazeb by mohly být splněny na konci roku 2022, což by bylo konsistentní s učiněním tohoto kroku v roce následujícím. Také byl podle svých slov překvapen rozsahem poklesu výnosů.

Spolu s dluhopisy se rozkývaly také další trhy. Eurodolar nejprve vystoupal k 1,19, aby se následně zanořil na 1,1835. Zlato také nejprve poskočilo vzhůru, aby později odpoledne kleslo lehce do červeného. Z povzdáli sleduje dění ve světě česká koruna, která se obchoduje mírně silnější na 25,42 za euro a vyhlíží zítřejší zasedání ČNB. Zatímco ECB o růstu sazeb zatím nepřemýšlí a Fed se rozhoduje, jak agresivní s utažením být, domácí centrální bankéři mají jasno ve směru a budou se rozhodovat, jak rychle v následujícím období pošlou sazby vzhůru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4202 -0.1378 25.4727 25.3910 CZK/USD 21.4725 0.0816 21.4870 21.3625 HUF/EUR 354.6200 -0.9667 356.3900 353.6414 PLN/EUR 4.5477 -0.1379 4.5574 4.5334

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6550 -0.2839 7.6854 7.6499 JPY/EUR 129.6430 0.2153 129.8190 129.1520 JPY/USD 109.5030 0.4103 109.6710 108.7270

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8515 -0.1349 0.8533 0.8504 CHF/EUR 1.0732 0.1026 1.0745 1.0725 NOK/EUR 10.4728 0.1588 10.4776 10.3768 SEK/EUR 10.1912 -0.2137 10.2179 10.1833 USD/EUR 1.1839 -0.2036 1.1902 1.1832

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3561 0.2712 1.3569 1.3463 CAD/USD 1.2549 0.1057 1.2563 1.2516