Akcie Robinhood přidávaly až 65 procent, obchodování s nimi bylo pozastaveno

Akcie makléřské společnosti Robinhood Markets přidaly po začátku dnešního obchodování 65 procent na asi 77 dolarů (1652 Kč). Nahoru je podle agentury Reuters vyhnal zájem uživatelů sociální sítě Reddit i nákupy známé investorky a šéfky investičního fondu Ark Invest Cathie Woodové. Obchodování s nimi bylo kvůli velké volatilitě pozastaveno. Informoval o tom dnes server CNBC.



S akciemi Robinhood se začalo veřejně obchodovat teprve minulý čtvrtek za cenu 38 dolarů za kus. První den ale připravil investorům zklamání, když uzavřely se ztrátou osmi procent. Pod nabídkovou cenou se akcie obchodovaly do velké míry i dál. Změna ale přišla v úterý, kdy posílily o 24 procent.



"Není normální, aby se akcie této velikosti pohybovaly tak rychle. Myslím, že by to odradilo institucionální investory,“ citoval server CNBC analytika Johna Heagertyho ze společnosti Atlantic Equities. Heagerty se přesto domnívá, že firma vytváří vekou hodnotu.



Společnost Ark Invest nakoupila v úterý 89.622 akcií Robinhood do svého ETF fondu ARK Fintech Innovation, píše CNBC. Tato pozice měla podle závěrečné ceny toho dne hodnotu zhruba 4,2 milionu dolarů (90 milionů Kč). Woodová už předtím nakoupila 3,15 milionu akcií Robinhood.



Firmu Robinhood založili v roce 2013 spolubydlící ze Stanfordovy univerzity Vladimir Tenev a Baiju Bhatt. Podnik uživatelům umožňuje obchodovat s akciemi, fondy ETF, opcemi a s kryptoměnami. Jeho popularita prudce vzrostla v době pandemie, kdy se mladí lidé, zavření doma, rozhodli trávit čas u jeho obchodní aplikace a snažit se vydělat peníze. Spekulativní obchodování s akciemi podniků, jako je provozovatel kin AMC či prodejce videoher GameStop, přitáhlo k platformě pozornost regulačních orgánů i zákonodárců. Na akciový trh vstoupila jako jedna z letos nejlépe oceněných společností.