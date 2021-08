Petr Dufek: Služby se odrážejí ode dna, ale jde jim to zatím pomalu

Asi tak by se daly shrnout poslední výsledky služeb v ČR. Meziroční tempo reálných tržeb vypadá skvěle (+12,3 za druhý kvartál), avšak stále jde o tempo vycházející z nízkého základu loňského druhého čtvrtletí, kdy jejich tržby propadly o téměř 20 %.



Spíše než na čtvrtletní výsledky se podívejme jen na ty červnové, které už mohou signalizovat restart části služeb po konci lockdownu. Podle očekávání se konečně rozjela HORECA (ubytování a stravování), kde se oproti předchozímu měsíci tržby zvýšily díky znovuotevření hotelů o 7,2 %. Otevření hotelů a restaurací sice pomohlo tomuto sektoru odrazit se ode dna, avšak o naplnění kapacit se zatím mluvit nedá.





Ubytování má jen zhruba poloviční tržby ve srovnání s červnem 2019, restaurace jsou ani ne na dvou třetinách. Návrat zákazníků tak byl prozatím docela pozvolný, a navíc je ve výsledcích vidět, že ani tuzemská poptávka nedokáže kompenzovat výpadech zahraniční turistiky. V posledních statistikách je sice vidět, že se do ČR zahraniční hosté začínají vracet, ale třeba v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních jich bylo v červnu zhruba o 85 % méně než před dvěma lety.



Výraznější růst tržeb však nezaznamenala pouze HORECA, ale i letecká doprava nebo cestovní kanceláře, nicméně i zde platí, že návrat na předkovidovou úroveň bude cestovnímu ruchu trvat léta.



Rozhodně ne všechny služby zasáhlo kovidové období negativně. Příklon spotřebitelů k internetovým obchodům výrazně napomohl růstu zásilkových služeb, které za poslední dva roky vykazují největší boom. Vyšší tržby mají i firmy pohybující se v oblasti IT služeb nebo skladování.



Rozvolnění by mělo umožnit růst výkonů služeb v dalších měsících, a ty by se proto měly výrazněji podílet na růstu celé ekonomiky zejména ve třetím čtvrtletí letošního roku, kdy průmysl ztrácí v důsledku nedostatku komponent svoji dřívější sílu.