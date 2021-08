Petr Dufek: Spotřebitelé se vracejí do obchodů

I další měsíc po rozvolnění byl ve znamení vyšších spotřebitelských nákupů. Ve srovnání s květnem se více nakupovala elektronika, pohonné hmoty a vybavení do domácnosti. Celkově proto reálné maloobchodní tržby meziměsíčně vzrostly o 0,6 %.





Větší pozornost než toto meziměsíční číslo nicméně asi upoutá to meziroční, které tentokrát dosáhlo 7,3 %. Vypadá to už na silný nákupní boom, nicméně stále je třeba mít na paměti srovnávací základ a mimořádné vliv, které do letošních výsledků obchodů promlouvají. Loňský červen byl totiž z pohledu tržeb jednoznačně slabším měsícem, zatímco letos v červnu ještě dozníval vliv květnového znovuotevření obchodů po mnohem delším lockdownu.



Když se podíváme na výsledky obchodů za prvních šest měsíců, tak jsou tržby zhruba o 2,7 % výše než v prvním pololetí loni. Zatímco obchody s elektronikou si připisují téměř třináctiprocentní nárůst, prodejny s oblečením a obuví končí pololetí s propadem 21 %.



Celý maloobchod se tedy zatím nikam výrazně neposunul s výjimkou internetových obchodů, které už letos dosáhly více než pětinového nárůstu tržeb. A zdá se, že ani otevření kamenných obchodů je nijak nezasáhlo, protože jejich tržby dál nepřetržitě rostou. Je to sice možná předčasný závěr, ale pandemie zvýšila preference spotřebitelů oblibu on-line nákupů, a to nikoliv dočasně.



V dalších měsících lze očekávat, že maloobchodní tržby porostou zhruba pěti až šestiprocentním tempem. Za celý rok by si proto mohl obchod připsat zhruba šest procent. Když pomineme loňské skromné výsledky maloobchodu, není to nijak závratné číslo, které by vybočovalo z řady a svědčilo by o nadměrném boomu spotřeby v české ekonomice.