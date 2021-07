Petr Dufek: Rozvolnění pomohlo maloobchodním tržbám k růstu

Uvolňování protipandemických restrikcí se v květnu pozitivně odrazilo ve vývoji tržeb obchodníků. Podle dnes zveřejněných údajů statistického úřadu se reálné příjmy v obchodech (kromě motoristického segmentu) zvýšily meziměsíčně o 7,3 % po očištění o sezónní a kalendářní vlivy. Rozvolnění bylo vidět zejména v obchodech s oblečením a obuví, domácích potřebách nebo tam, kde prodávají výrobky pro volný čas a rekreaci.



Zákazníci doháněli nákupy, které před rozvolněním nemohli nebo nechtěli realizovat na internetu. Ale ani internetové obchody v tomto čase nestrádaly. Jejich růst byl ve srovnání s dubnem sice jen jednoprocentní, nicméně stále v meziročním srovnání si připisují tržby o více než 14 % vyšší než loni v květnu. A to navzdory velmi vysokému srovnávacímu základu z doby první vlny pandemie.





Celkově se maloobchodní tržby dostaly v květnu nad úroveň roku 2019 a do značné míry tak kopírovaly vývoj z doby loňského léta, kdy se rovněž zákazníci vraceli do obchodů.



Návrat zákazníků začíná být vidět i na výkonech oblasti HORECA (hotely & restaurace), jejíž tržby z měsíce na měsíc poskočily o 40 %. Ve srovnání s loňským květnem jsou dokonce o 50 % výše, avšak stále hluboko pod předkrizovou úrovní. Třeba ve srovnání s průměrným měsícem roku 2019 jsou na polovině, a to zejména v důsledku hlubokého propadu hotelů. S jejich výsledky totiž ani květen ještě příliš nezamíchal.



Spotřebitelé se vracejí do obchodů, avšak jak silná vlna poptávky, respektive s jak velkým růstem tržeb mají obchodníci, restauratéři nebo hoteliéři dál počítat, není zatím z čísel příliš jasné. Doba lockdownu byla tentokrát přece jen delší a mohla změnit i spotřebitelské preference. V každém případě maloobchod je v podstatě už lehce nad hodnotami roku 2019, v oblasti HORECA bude k návratu potřeba přece jen čas v řádech let.