Ceny realit v ČR i nadále rostou nejvyšším tempem za deset let

To tvrdila ČNB už někdy v roce 2019, že jsou ceny nadhodnoceny asi o 25 %. Jenže od tý doby to rostlo 15 % za rok další 2 roky, kdežto mzdy sotva o 3 % za rok. Z tohohle pohledu už to taky může být nadhodnocené klidně o 50 %. A 12,2 průměrných hrubých platů, to by tak nějak odpovídalo. Průměrná hrubá mzda je 35.000 a ten byt stojí 5 mil, takže souhlasí. Jenže když člověk má za bydlení vynaložit 40 % svého příjmu, tak už to musí financovat 30 let, v páru 15 let, jenže nejčastější poptávající skupina jsou mladí, kde to zase neklapne, pokud manželka má jít na mateřskou. U dvou dětí to platí obzvlášť a pro 4 lidi bydlet v 3+1 už není nic moc záviděníhodného. Pak přijde rozvod a i tahle hypoteticky na hraně představitelná situace se hroutí jako domeček z karet.

Ale všechny byty nestojí 5 míčů, že ano? Jednotlivec nebo mladý pár by měl začít na second hand startovacím bydlení a to se dá splácet bez větších problémů... STX

To je pravda, některé byty 3+1 70 m2 stojí třeba i 7,5 mil. A jsou už i tady v Pardubicích. Second hand startovací bydlení, pokud se bavíme o garsonce 28 m2, kde se už rozhodně ani s dítětem bydlet nedá, max v páru, tak to ve vybydlené králíkárně stojí 2,9 mil. SajzeKatze Re

i v okresním 30ť městě 6-7 mil. Mira Mira, Marek

Fakt?? Prostějov, 50000 obyvatel...https://realitymix.cz/vyhledavani/r-3709-prostejov/olomoucky/prodej-bytu.html Velkamedvědice Re: Mira, Marek

Měl jsem na mysli novostavby.Jsou k tomu velké terasy i 40 m2 ale o ty většinou nikdo nestojí.Aby nedráždili lidi tak ceny se dozvíš jen v kanceláři.Starší byty jsou pochopitelně zhruba za polovinu ,ale i tak to není málo. Mira

Tady 100.000 / m2 je běžná cena už i u králíkáren garsonek. 50.000 / m2 už se začíná stávat sci-fi i ve 100 letých bytech z prvorepublikových baráků bez výtahu ve 4.patře. SajzeKatze Re: Mira, Marek

V Prostějově, v jednom domě, mr*ali dva lidé krkolomně :D Vypadá to fakt levně, možná levněji, než v Rohovládové Bělé, co je tu asi 10 km od Pardubic. Jak je to možný? SajzeKatze Realitky

Někdo tvrdí, že to prostě nahoru kopou realiťáci a realiťačky. Že si jako honí ego, kdo dál dočůrá... nebo teda na koho dál dočůrá. Ten, který tančí s papoušky Re: Realitky

Takovej správnej realiťák má většinou se čtyřkama vychozenou obchodní akademii, pak si oblíkne sako a v ten okamžik se z něj stává polobůh. Tak ty tu cenu nahoru určitě neženou, to ženou ty trotlové, co za ty současný ceny ty nemovitosti nakupují. SajzeKatze V Perníkově?

:O Ten, který tančí s papoušky Re: V Perníkově?

Jo, můžu ti hodit odkazy, jestli chceš. Nabídková cena 100.000 / m2 se začíná stávat realitou. Ani ne 10 let zpátky byla cena 25.000 / m2 brána za spíše vysokou. SajzeKatze

Jako už jsem v Perníkově roky nebyl, ale to se z toho stalo nějaké finanční centrum či co? Prý je tam nové nádraží. Ten, který tančí s papoušky

Jo, vypadá to tu na novou Wall Street. Ale ten byt za 100.000 / m2 je vedle vietnamské večerky. SajzeKatze

Tak zase mít hned vedle večerku má své výhody. Taky jsem takhle bydlel. Není chlast? Cigára? Hééééj! Máš ještě votevříno? Ten, který tančí s papoušky

Ano, ano, bydlení vedle vietnamské večerky zvedá hodnotu daného bytu okamžitě min. o 1 mil korun. SajzeKatze Inzerát

Útulný byt. Výborná dostupnost potravin a kulturního vyžití. Ten, který tančí s papoušky Re: Inzerát

Takhle se prodávají byty tady v Lánech na Důlku. 70 m2 byty asi za 3,5 mil. Lukrativní lokalita. Zřejmě budoucí miliardářská čtvrť. SajzeKatze