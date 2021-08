Tržby Photon Energy narostly ve druhém čtvrtletí o 11 procent, provozní zisk ale klesl

Mezinárodní solární skupině s českými kořeny Photon Energy klesl v prvním pololetí letošního roku meziročně provozní zisk EBITDA o čtvrtinu na 4,1 milionu eur. Pololetní tržby firmy, jejíž akcie jsou obchodovány také na pražské burze, stouply naopak proti prvním šesti měsícům loňského roku o 1,6 % na 14,2 milionu eur. Vyplývá to z oznámení, které firma zveřejnila eur. Pololetní tržby firmy, jejíž akcie jsou obchodovány také na pražské burze, stouply naopak proti prvním šesti měsícům loňského roku o 1,6 % na 14,2 milionu eur. Vyplývá to z oznámení, které firma zveřejnila na svém webu." target="_blank">na svém webu. Akcie aktuálně klesají o 3,3 %.



V dnešní tiskové zprávě společnost uvedla, že tržby za samotné druhé čtvrtletí dosáhly 9,9 milionu eur, což je meziroční nárůst o 11 procent. Důvodem podle ní byl především nárůst příjmů o 16,1 procenta z prodeje elektřiny vyrobené elektrárnami firmy.

"V roce 2021 společnost rozšířila své portfolio projektů na 386 megawattů (MWp) v Maďarsku, Polsku a Rumunsku, když od prosince 2020 bylo přidáno přibližně 187 MWp a zahájila přípravy na výstavbu dvou dalších projektů v Maďarsku naplánovaných na tento rok," uvedl dnes mluvčí Photon Energy Martin Kyslý.



Úrokové náklady se podle něj ve druhém čtvrtletí zvýšily o 31 procent na 1,638 milionu eur v důsledku refinancování posledních přírůstků společnosti do maďarského portfolia, dvou australských projektů a dodatečného umístění eurového dluhopisu ve druhé polovině roku 2020. Náklady byly naopak částečně kompenzovány kladným přeceněním derivátů. "V důsledku toho zůstal čistý zisk v červených číslech s čistou ztrátou 0,869 milionu eur (22,1 milionu korun) ve druhém čtvrtletí 2021 ve srovnání se ztrátou 0,969 milionu eur před rokem," dodal Kyslý.



Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MW a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 89,3 MW.



V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou přes 540 MW a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 300 MW. Na začátku ledna vstoupila Photon Energy na hlavní trhy burz v Praze a Varšavě. Do té doby byla společnost obchodovaná na neregulovaných trzích obou burz - NewConnect ve Varšavě a Free Market v Praze.



V Česku instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo na konci loňského roku v ČR instalováno asi 2050 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábějí. Při takzvaném solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to ze 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010. V příštích letech má ale nastat další rozvoj, velké investice plánuje mimo jiné polostátní společnost .