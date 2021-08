Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky na 3,4 %

Česká bankovní asociace (ČBA) v nové prognóze očekává na základě odhadů ekonomů českých bank, že ekonomika letos stoupne o 3,4 procenta. Příští rok by měl růst ekonomiky zrychlit na 4,5 procenta. Asociace o tom dnes informovala na tiskové konferenci. V květnové prognóze asociace počítala letos s růstem hrubého domácího produktu o 3,3 procenta a příští rok s růstem o 4,3 procenta.



Asociace zároveň opět upozornila na to, že většina rizik spojených se slabším než očekávaným růstem souvisí s nejistotou ohledně dalšího vývoje nemoci covid-19 a jeho hospodářskými dopady, ke kterým zatím patří i poruchy dodávek některých komponentů ze zámoří. Loni česká ekonomika klesla o 5,8 procenta.



Prognostický panel ČBA předpokládá, že o růst se zasloužila především rostoucí spotřeba domácností i stále vysoká vládní spotřeba, a to o něco více než zatím pokulhávající investice.



"Globální ekonomika se sice z pandemického vývoje zotavuje, řada zemí však začíná bojovat s dalšími vlnami koronavirových mutací. To bude dále prodlužovat problémy v dodavatelských řetězcích, které narušují ekonomické oživení nejen v domácí ekonomice, ale zároveň způsobují rychlý růst inflace,“ uvedl analytik asociace Jakub Seidler.



Charakteristiky českého trhu práce se v čase příliš nemění a jeho nepružnost se i po pandemii dále zhoršuje. Letos odhaduje panel ČBA průměrnou nezaměstnanost čtyři procenta, která by následně v roce 2022 měla poklesnout dokonce na 3,6 procenta. Je to hodnota o polovinu bodu nižší proti květnovému odhadu.



Schodek veřejných financí panel v letošním roce předpokládá 7,3 procenta HDP, veřejný dluh vzroste na 43,5 procenta HDP. Dopad razantního výpadku příjmů bez přijetí dostatečných opatření na výdajové straně ani v roce 2022 neumožní snížení schodku veřejných financí pod 4,6 procenta. Veřejný dluh by se tak vyšplhal na 45,5 procenta. Pokud vláda vzešlá z podzimních voleb nezačne veřejné finance razantně konsolidovat, k nárazu na dluhovou brzdu, stanovenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti na 55 procent HDP, by podle panelu mohlo dojít v nejbližších letech.



Hlavní ekonomové bank pak pro letošní i příští rok očekávají, že růst spotřebitelských cen, který letos překvapoval směrem vzhůru, bude velmi zvolna směřovat ke dvouprocentnímu inflačnímu cíli, a to na průměru kolem tří procent letos a 2,6 procenta v roce 2022. Ve zbytku letošního roku očekávají další dvě postupná zvýšení základní úrokové sazby ČNB na 1,25 procenta koncem letošního roku. Další tři zvýšení předpokládají i napřesrok, takže by se sazba ČNB měla na konci příštího roku dostat až na rovná dvě procenta.



ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.

Ukazatel 2020 (skutečnost) 2021 (prognóza) 2022 (prognóza) Růst reálného HDP (%) -5,8 3,4 4,5 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 3,6 4,0 3,6 Průměrná nominální mzda (růst v %) 3,2 4,2 4,5 Míra inflace: CPI (%) průměr 3,2 3,0 2,6 Vládní deficit/přebytek (% HDP) -6,2 -7,3 -4,6 Vládní dluh (% HDP) 38,1 43,5 45,5 Růst spotřeby domácností (%) reálně -5,2 2,3 4,6 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 26,46 25,63 25,0 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 6,5 7,8 6,0 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 3,2 1,0 5,1

Zdroj: ČBA