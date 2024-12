Stavební produkce v Česku v říjnu meziročně klesla o 3,6 procenta

Stavební produkce v Česku letos v říjnu opět meziročně klesla, a to o 3,6 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). K oslabení stavebnictví přispěl pokles v inženýrském i pozemním stavitelství. Produkce v pozemním stavitelství se snížila o 3,1 procenta a v inženýrském o 4,3 procenta. Meziměsíčně ale naopak stavební výroba v říjnu stoupla o 3,8 procenta.



Po většinu letošního roku stavebnictví v Česku meziročně oslabovalo. V září pokles produkce dosáhl podle revidovaných údajů ČSÚ 8,1 procenta. Výroba podle úřadu letos oproti loňsku stoupla pouze v únoru a červenci. Původně statistici uváděli, že mírně vzrostla i v srpnu, podle dnes zveřejněných revidovaných údajů však stavebnictví v srpnu o jedno procento oslabilo.



V říjnu byla zahájena výstavba 2571 bytů, což bylo meziročně o 14,6 procenta méně. Výrazně klesl počet dokončených bytů, a to o 48,4 procenta na 1846 bytů.



"Orientační hodnota staveb, na které bylo v říjnu vydáno stavební povolení, dosáhla 43,5 miliardy korun a meziročně klesla o 17,6 procenta," oznámila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. "Za tímto poklesem stojí spíše vysoká základna loňského října, kdy bylo povoleno osm velkých staveb s rozpočty nad miliardu korun. Po jejich odečtení by orientační hodnota vzrostla o 12 procent," doplnila.