Od tradingu na akciích k vaření piva

Ředitelem a zakladatelem společnosti Athletic Brewing je Bill Shufelt, který dříve pracoval jako trader na Wall Street. V rozhovoru na CNBC komentátor chválil produkty této společnosti s tím, že byl nedávno na párty, kde dostal k pití pivo od Athletic Brewing, které mu hodně chutnalo, a následně nevěřil tomu, když se dozvěděl, že to byl nealkoholický nápoj.



Podle CNBC je po pivu od Athletic Brewing velká poptávka a Shufelt byl tázán na to, jak takového úspěchu dokázal. Nejdříve odpověděl, že finanční zprávy a rozhovory na CNBC poslouchal jako trader po více než deset let a nyní je rád, že dostal prostor jako host a vlastník pivovaru. Výroba piva pak podle něj představuje velmi staré odvětví, které má ale problémy s adaptací na moderní způsob života a se kterým je spojena řada předsudků a stigmat.





Nealkoholické pivo pak podle ředitele stále řadě lidí zní jako protimluv, jeho společnosti se ale daří s tímto produktem dosahovat úspěchu a pivo „zbavovat jeho stigmat“. Athletic Brewing má nyní v USA dva pivovary, založena byla v roce 2017 a mezi její investory patří například Lence Armstrong. Podle Shufelta používá pouze „superkvalitní vstupy“ a zaměřuje se nejen na výrobu, ale i na marketing. Což mimo jiné znamená, že chce z piva udělat nápoj, který je konzumován sedm dní v týdnu a nejen během víkendu.

Shufelt pokračoval s tím, že jeho společnost se zaměřuje i na oblast balených vod a limonád. Také zde je podle něj nedostatečná míra inovace. Přitom jen v USA jde o trh o velikosti 250 miliard dolarů, ze kterého si lze „ukrojit“ i z toho důvodu, že tyto nápoje se dobře doplňují s nealkoholickým pivem díky tomu, při jakých příležitostech jsou konzumovány.





Následující graf ukazuje globální prodeje piva podle značek. Na prvních třech místech figuruje Budweiser, Bud Light a , následují značky z Japonska, Číny a dalších rozvíjejících se zemí:





Zdroj: CNBC, Datavisualisation, Youtube