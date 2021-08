Skupině Air Bank v pololetí stoupl čistý zisk o čtvrtinu na 877 milionů Kč

Skupina Air Bank, kterou tvoří společnosti Air Bank, Benxy a český a slovenský Home Credit, v pololetí vykázala čistý zisk 877 milionů korun. To je meziroční nárůst o 25 procent. Air Bank o tom dnes informovala ČTK. Skupina Air Bank patří do skupiny PPF, která jedná o jejím spojení s Moneta Money Bank. Za nárůstem zisku jsou především obchodní výsledky firem ze skupiny. Celková aktiva skupiny stoupla meziročně o 13 procent na 148,3 miliardy korun.



Kombinované výsledky byly připraveny pouze pro informativní účely s ohledem na jednání o možném spojení těchto společností s Monetou. Kombinované výsledky se tak týkají hypotetické situace, kdyby Air Bank, Benxy, Home Credit a Home Credit Slovakia tvořily jednu účetně konsolidovanou skupinu.



Skupina Air Bank v polovině roku 2021 měla 1,24 milionu aktivních klientů, z toho na banku Air Bank připadá 895.000 klientů. Celkový objem nových úvěrů skupiny za první pololetí meziročně stoupl o 37 procent na 24 miliard korun. Celkové úvěrové portfolio skupiny Air Bank vzrostlo v první polovině roku 2021 o čtyři procenta na 59,1 miliardy korun.



Air Bank vzrostl meziročně objem nových spotřebitelských půjček o 57 procent a u hypoték byl nárůst o 188 procent. Nárůst zaznamenala i platforma Benxy, která poskytuje službu Zonky, u které objem nově poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl o 43 procent. U českého Home Creditu vzrostl meziročně objem hotovostních půjček o 13 procent, na Slovensku bylo tahounem financování nákupu ojetých vozidel s meziročním přírůstkem více než 18 procent, informovala skupina. Pro Benxy bylo první pololetí roku 2021 druhým pololetím v řadě, za které tato společnost vykázala ziskové hospodaření.



"Soustředíme se na to, co umíme, a je skvělé, že klienti tuto naši odlišnost na trhu vnímají. V plné síle se nám naše strategie zúročuje také v obchodní rovině, klienti naše služby využívají stále více. Navíc k nám pro naši maximální online dostupnost, uživatelskou jednoduchost a přívětivost v používání našich služeb přicházejí další noví klienti," uvedl generální ředitel Air Bank a člen dozorčí rady společností Benxy, Home Credit a Home Credit Slovakia Michal Strcula.



Air Bank, Benxy, Home Credit a Home Credit Slovakia jsou nepřímo ovládané společností Home Credit Group B.V., která je součástí skupiny PPF. Ta je aktivní v 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 39,7 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 94.000 lidí.