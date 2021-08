Ropný trh a významné změny v postoji investorů k hospodaření energetických firem

Stav trhu s ropou je nejlepší za řadu posledních let. Rusko a OPEC dosáhly fungující dohody, na trhu klesají zásoby, sílí poptávka. Tak vidí situaci na trhu s ropou ředitel společnosti Pioneer Natural Resources Scott Sheffield, podle kterého bude tento trend pokračovat dále.



Sheffield byl tázán na posun v preferencích investorů, kteří se zaměřují na akcie ropných a energetických společností. Ti totiž stále více protestují proti tomu, aby ropné společnosti používaly zajištění proti fluktuacím cen ropy. Ředitel to potvrdil s tím, že v minulosti jeho společnost investovala většinu volného toku hotovosti do nových vrtů. Nyní na ně ale používá jen asi polovinu toku hotovosti, zbytek vyplácí akcionářům a ti požadují, aby firma nepoužívala hedging a místo toho nechala dividendu fluktuovat podle hospodaření firmy v daném období.





Hedging tak Pioneer podle slov jeho ředitele používá jen do té míry, do které se týká toku hotovosti směřovaného do investic společnosti. Akcionáři pak prý také odmítají odkupy a namísto nich požadují výplatu dividend s tím, že když budou chtít koupit akcie společnosti, učiní tak sami. K tomu byl Sheffield tázán na provoz firmy a odpověděl, že nyní dochází asi k 10% růstu cen vstupů taženému zejména cenami cementu a oceli. Ta podle jeho názoru půjde ještě nahoru, a to zejména v případě, že vláda skutečně rozjede plán investic do infrastruktury. Pioneer ale podle slov jeho ředitele nemá problém s hledáním nových zaměstnanců a udržením těch stávajících.



Sheffield se nedomnívá, že by se ceny ropy měly dostat na 100 dolarů za barel. Ohledně dotazu na fúze a akvizice v odvětví uvedl, že investoři na jednu stranu chtějí, aby se celé odvětví konsolidovalo, ale na stranu druhou nechtějí, aby konsolidaci prováděla právě jejich společnost. Což se projevuje tím, že po ohlášení nějaké akvizice dochází k poklesu ceny akcií kupující firmy či zájemce o jinou společnost.



Podle ředitele roste v americké těžbě efektivita a postupně bude klesat objem kapitálu, který je třeba na daný rozsah těžby. Čímž se dostal zpět k tomu, že firma bude na své investiční potřeby využívat mnohem menší část volného toku hotovosti než v minulosti. Konkrétně ředitel odhaduje, že na dosažení 5% ročního růstu firmy bude stačit asi 50 % volného toku hotovosti.



Zdroj: Bloomberg Markets