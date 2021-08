Budoucí hráč na čipové akciové scéně?

Veřejně obchodovaná polovodičová scéna se pravděpodobně v dohledné době rozšíří o dalšího představitele v podobě GlobalFoundries. Ten je momentálně v soukromém vlastnictví abúdhábského státního fondu Mubadala Investment Co a vyrábí čipy například pro (původně bylo GF jeho divizí) nebo pro .

O Intelu se před časem také spekulovalo jako o možném kupci GF, očividně to teda ale dopadne ještě jinak. GF se specializuje na radiofrekvenční čipy pro 5G připojení, nebo na zakázkové čipy pro automobilový průmysl.

Předběžně se odhaduje, že by společnost mohla vstupovat na burzu s tržní kapitalizací kolem 25 mld. USD, což by ji stavělo na úroveň těch menších hráčů tohoto sektoru. AMDčkem akvírovaný má například tržní kapitalizaci 35 mld. USD. Představení oficiálního IPO prospektu by mělo přijít někdy v říjnu a akcie by se začaly obchodovat někdy koncem roku, případně na začátku 2022.