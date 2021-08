Evropské firmy spěchají na burzu v USA tempem, které nemá za 20 let obdoby

Evropské firmy spěchají na americkou burzu tempem, které nemá za posledních dvacet let obdoby, napsala agentura Bloomberg. Do pondělí získaly letos evropské společnosti prostřednictvím primárních veřejných nabídek akcií (IPO) na newyorské burze 9,5 miliardy dolarů (206,9 miliardy Kč). Je to nejvíce ve sledovaném období od roku 2000. Regulační tažení čínských úřadů oproti tomu zastavilo boom IPO čínských podniků ve Spojených státech.



Vstup na newyorskou burzu v pondělí oznámila švýcarská firma On Holding, jež vyrábí sportovní obuv a kterou zaštiťuje tenista Roger Federer. O IPO v pátek zažádal britský těžař kryptoměn Argo Blockchain. Americké depozitní poukázky (ADR) se chystá vydat britská finančně technologická společnost Wise.



"Ocenění bývají ve Spojených státech vyšší, zejména v případě neziskových nebo mladých technologických společností," konstatoval analytik Gavin Launder ze společnosti Legal & General Investment Management.

Tolik jako letos evropské firmy z úpisů v USA nezískaly 20 let:





Příval primárních veřejných nabídek akcií evropských firem je vítán - zvláště vzhledem k tomu, že cestu čínských společností na americkou burzu zastavily čínské regulační úřady. Po vyšetřování alternativní taxislužby Didi Global se regulační tažení Pekingu rozšířilo do řady odvětví převážně nové digitální ekonomiky. Čínské akcie kótované na americké burze v důsledku výrazně oslabily.



V pátek agentura Bloomberg informovala, že společnost PAI Partners zvažuje vstup nizozemské stáčírny Refresco na americkou burzu. Italská společnost Leonardo, která se zabývá letectvím, obranou a bezpečností, hodlá znovu zvážit IPO své divize elektronických obranných systémů DRS. V březnu od něj ustoupila.



Ne všem ale cesta na americkou burzu vyjde. V posledních měsících plánovanou primární veřejnou nabídku akcií v USA zrušila například firma Teads, divize mediální a telekomunikační společnosti Altice, jež se zabývá digitální reklamou, či výrobce naslouchadel Hear.com.



A některé z nových evropských akcií se zatím na Wall Street neobchodovaly dobře. Například akcie švédské společnosti Oatly Group, které při vstupu na burzu v květnu vzrostly o třetinu, se nyní obchodují o 6,1 procenta pod cenou IPO.