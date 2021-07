Robinhood chce vstupem na burzu získat až 2,3 miliardy dolarů

Americká makléřská společnost Robinhood Markets chce z chystané primární veřejné nabídky akcií (IPO) na trhu Nasdaq v New Yorku získat až 2,3 miliardy dolarů (50 miliard Kč). Firma dnes oznámila, že nabídne 55 milionů akcií v cenovém rozpětí 38 až 42 dolarů za akcii. S plánovaným oceněním celé firmy kolem 35 miliard dolarů (760 miliard Kč) by šlo o jednu z největších nabídek akcií.



Zhruba 2,63 milionu akcií nabízejí zakladatelé a finanční ředitel firmy, výtěžek z prodej ale nepůjde firmě. Robinhood měl dříve v plánu dosáhnout ocenění až 40 miliard USD, uvedla agentura Reuters.



Robinhood loni více než zdvojnásobil počet uživatelů. Nyní jeho mobilní aplikaci na nákup akcií, opcí a kryptoměn používá asi 22,5 milionu zákazníků.



Robinhood vznikl v roce 2013 v kalifornském Menlo Parku. Obchodování na finančních trzích zpřístupnil nastupující mladé generaci.



Jeho obchodní model je ale podle kritiků sporný. Firma od uživatelů nevybírá poplatky a vydělává na předávání údajů o jejich transakcích. Podle kritiků se snaží podobně jako provozovatelé loterií klienty přimět k co největšímu množství riskantních transakcí. Robinhood se brání, že se pokouší finančních trh zdemokratizovat.



Z dokumentů vyplývá, že firma loni zvýšila tržby o 245 procent na 958,8 milionu dolarů (20,9 miliardy Kč). Zisk činil 7,5 milionu dolarů, zatímco předchozí rok firma uzavřela se ztrátou 106,6 milionu dolarů. Není zatím jasné, zda Robinhood bude v zisku i letos, v minulém čtvrtletí totiž odepsal 1,5 miliardy dolarů z hodnoty konvertibilních cenných papírů.



Popularita firmy prudce vzrostla v době pandemie, kdy se mladí lidé, zavření doma, rozhodli trávit čas u její obchodní aplikace a snažit se vydělat peníze. Spekulativní obchodování s akciemi podniků, jako je provozovatel kin AMC či prodejce videoher GameStop, přitáhlo k platformě pozornost regulačních orgánů i zákonodárců.

Foto: robinhood.com