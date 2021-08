Čínské burzy zastavily přes 40 primárních veřejných nabídek akcií

A mně se ta čínská regulace líbí. Jejich vláda je aktivní a snaží se trhy chránit - na rozdíl od euroamerických úřadů. Ty se spíš nechávají vydržovat lobbisty největších investičních bank. A cílem se stalo hraní divadla s názvem Permanentní krize, které se zneužívá k financování extrémních dluhů. To samé s osobními daty, kde si chtějí Číňané chytře zachovat kontrolu. U nás se stalo normou, že si pár oligopolů (MAGAF) bezmezně a bez souhlasu, obchoduje se soukromým lidí. To je to největší svinstvo, které naše vlády dovolily. Číňan takovou chybu neudělá, palec nahoru.

bob