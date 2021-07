Společnost EPIF z EPH podnikatele Křetínského zvažuje vstup na burzu. Před lety z něj sešlo

Společnost EP Infrastructure (EPIF) z Energetického a průmyslového holdingu (EPH) zvažuje vstup na burzu. Firma zahájila strategický přezkum svých možností, které mohou zahrnovat mimo jiné právě veřejnou nabídku akcií (IPO), uvedl dnes mluvčí EPH Daniel Častvaj. Holding už v roce 2016 oznámil, že nabídne akcie EPIF na burze v Praze a Londýně. Nakonec ale ze záměru sešlo a 31procentní podíl ve firmě koupil investiční fond australské banky Macquarie. Zbytek patří EPH.

EP Infrastructure zahájila "proces strategického přezkumu svých možností, které mohou zahrnovat mimo jiné také veřejnou nabídku akcií (IPO)"? uvedla dnes firma na svém webu.

EPIF sdružuje firmy EPH zabývající se přepravou, distribucí a skladováním zemního plynu, distribucí elektrické energie a produkcí tepla. Do skupiny patří například podíly ve slovenském přepravci plynu Eustream a ve společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu. Vlastní také hnědouhelnou elektrárnu v Opatovicích nad Labem na Pardubicku a firmu United Energy, která je provozovatelem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov.



EPIF klesl loni meziročně provozní zisk EBITDA o pět procent na 1,53 miliardy eur (39,7 miliardy korun). Konsolidované tržby se snížily o 8,1 procenta na 3,2 miliardy eur (83,1 miliardy korun). EP Infrastructure přesto výsledky při dubnovém oznámení označila jako potěšitelné. Připomněla, že v posledním čtvrtletí roku 2020 prodala dva subjekty v segmentu teplárenství, a sice společnosti Pražská teplárenská, která je hlavním distributorem tepla v Praze, a Budapesti Erömü, klíčového výrobce tepla v Budapešti. "Tyto subjekty dohromady představovaly přibližně pět procent celkového ukazatele upravená EBITDA skupiny EPIF," dodala.



EPH tvoří čtyři pilíře, přičemž skupiny EP Infrastructure, EP Power Europe a EP Logistics International sdružují podniky z oblasti infrastruktury, výroby elektrické energie, těžby, logistiky, obchodu s uhlím a obnovitelných zdrojů. Zahrnují přes 70 společností v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Británii, Irsku, Maďarsku, Francii, Polsku a ve Švýcarsku. EP Real Estate zabezpečuje realitní projekty v rámci skupiny.



Křetínský je podle loňského žebříčku časopisu Forbes jedním z nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě 78 miliard korun. Do akcionářské struktury EPH se v prosinci loňského roku vrátil slovenský finančník a jeden ze zakladatelů skupiny J&T Patrik Tkáč. Tkáč aktuálně vlastní 44 procent minus jednu akcii holdingu. Majoritní podíl nadále patří Křetínskému a skupině manažerů, kteří v EPH drží 56 procent a jednu akcii. Samotnému Křetínskému, který vykonává manažerskou kontrolu nad holdingem, nepřímo patří 50 procent akcií firmy a jedna akcie.

Plány na prodej menšinového podílu v EPIF na burzách v Praze a v Londýně zrušila skupina EPH v dubnu 2016, zhruba dva týdny poté, co tento záměr tehdy oznámila. Uvedla tehdy, že místo toho bude uvažovat o bilaterální transakci s globálními investory do infrastruktury, připomněla agentura Bloomberg.

Zdroje: ČTK, EPIF, Bloomberg

Foto: EPH